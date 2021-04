iFood y Domicilios se unen en el país, y lo harán con seguridad social

El pasado mes de marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio le dio luz verde a la fusión entre las plataformas iFood y Domicilios.com. Con esta decisión, las aplicaciones empezarán a funcionar como una desde el mes de junio.



Tiago Luz, gerente general de iFood en Colombia, compañía brasileña que está presente en el país desde el 2015, sostiene que con esta decisión buscan convertirse en los líderes de este mercado, doblando su presencia geográfica.



La cabeza de esta nueva fusión habla, además, de la decisión de pagar la seguridad social de los repartidores y qué se debería tener en cuenta en el país en materia de regulación de este tipo de plataformas.



La SIC autorizó la fusión entre iFood y Domicilios.com, ¿cómo se llegó a este acuerdo?

Domicilios es una marca pionera en este mercado, es una marca que se preocupa, al igual que iFood, por hacer las cosas bien en este sector. Tenemos, además, el color rojo que nos une, y lo que queremos con esta fusión es lograr el liderazgo en este mercado. Estamos seguros de que vamos a brindarles a los usuarios la mejor experiencia a la hora de pedir comida para su casa.



¿Cuánto tiempo duraron las conversaciones entre las dos compañías para lograr la fusión?



Nosotros anunciamos que habíamos llegado a un acuerdo en abril del año pasado, y la fusión fue aprobada por la SIC en el último mes. Estamos muy emocionados, ahora estamos trabajando juntos en las dos compañías para que tengamos un proceso de integración que sea muy positivo.



No podemos aceptar que un domiciliario no tenga acceso al sistema de

salud, creemos que todas

las plataformas deberían ser responsables para el desarrollo de este ecosistema FACEBOOK

¿Qué viene para las dos plataformas desde el segundo semestre de este año?



iFood es la plataforma más grande de comida de domicilios de toda la región, ya tenemos más de 50 millones de pedidos mensuales y estamos en un crecimiento vertiginoso en Colombia. Por eso nos emociona unirnos con Domicilios, que es la marca pionera en este campo en el país. Desde el segundo semestre nosotros seguiremos con la marca de iFood, que es una marca atrevida, cercana a las personas, que respeta a la comida.



El segundo semestre del año será un semestre de muchísimo crecimiento. Nosotros hoy operamos en 50 ciudades en Colombia, pero sabemos que es un país con más de mil ciudades y en los próximos 12 meses vamos a doblar nuestra presencia en Colombia con más de 100 ciudades, donde los ciudadanos van a poder pedir comida a través de iFood.



¿Qué va a pasar con los usuarios que tengan la aplicación de Domicilios?



Estamos desarrollando este plan de migración de la aplicación, pero desde ya invito a todos los usuarios que descarguen la aplicación de iFood.



¿Cómo va a ser la integración entre los domiciliarios de las plataformas?



Seguiremos como plataformas independientes hasta el día 31 de mayo, nada se cambia hasta esa fecha. El día primero de junio es cuando vamos a empezar a operar como una sola compañía, y vamos a mantener los acuerdos comerciales que tenemos con nuestros aliados, seguiremos buscando las mejores condiciones para la generación de ingresos para ellos.



De parte de los domiciliarios, seguiremos con los pagos de la seguridad social. Vale aclarar que Domicilios.com y iFood son las únicas dos plataformas en Colombia que aportan a un sistema de seguridad social. Creemos, y en eso estamos muy seguros, que esta es la decisión correcta, por eso no se cambia, no se afecta. Nosotros estamos preocupados por toda la cadena y el ecosistema y creemos que sí somos responsables para el desarrollo de esto, para que los domiciliarios tengan una oportunidad de generación digna de ingresos.

Tiago Luz, gerente general de iFood en Colombia. Foto: Cortesía iFood

¿Cómo calculan los aportes que hacen por los domiciliarios?



Todos los domiciliarios que operan en iFood son elegibles para firmar un documento en el que autorizan que iFood haga los aportes de la seguridad social en nombre de ellos. Este contrato se da de manera independiente del monto que genera la persona a través de la plataforma. Es decir, si los domiciliarios ganan más de un salario mínimo, los aportes van a la planilla; si generan menos de un salario mínimo, aportamos al Piso de Protección Social. De esta manera estamos cubriendo el 100 por ciento de los repartidores.



Vale aclarar que estos aportes no afectan la generación de ingresos de los domiciliarios, es un beneficio adicional para ellos. Nosotros no podemos aceptar, de ninguna manera, que tengamos un domiciliario que no esté cubierto por el sistema de salud pública del país.



¿Han pensado en ampliar la oferta de servicios que tienen dentro de la plataforma?



La comida está en el centro de todo, pero sabemos que tenemos oportunidades alrededor de la comida que debemos aprovechar. Estamos estudiando todas las oportunidades que tenemos, pero la comida seguirá siendo lo más importante, porque es en lo que creemos.



¿Cuáles son las metas que se han trazado para este primer año con la fusión?



Colombia es un país muy importante, los colombianos tienen la cultura de pedir comida a domicilio. Por otro lado, vemos que a los restaurantes los ingresos generados a través de domicilios son muy importantes; entonces vemos que hay las condiciones para seguir creciendo.



Por eso planeamos, además de doblar nuestra presencia geográfica en el país, de 50 a 100 ciudades, doblar el volumen de pedidos que generamos a través de la plataforma. Es el doble de ingresos lo que vamos a generar a todo el ecosistema.



¿Cómo consideran que se deben regular en Colombia estos esquemas de economía colaborativa?

Nosotros hacemos parte de Alianza In, nuestra orientación siempre ha sido hacer las cosas bien, trabajamos de la mano con las autoridades para de alguna manera contribuir con nuestras experiencias internacionales. De muchas maneras creemos que podemos aportar a las decisiones que se están tomando actualmente.



Por ejemplo, lo que estamos haciendo en materia de seguridad social creemos que es correcto hacerlo en Colombia. No podemos aceptar que un domiciliario no tenga acceso al sistema de salud pública, creemos que todas las plataformas de alguna manera deberían ser responsables para el desarrollo de este ecosistema y contribuir para este crecimiento, que todos sean beneficiados.

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción Tecnósfera

Twitter: @mafearbelaezmen