Telegram y WhatsApp mantienen una constante disputa en la que también los directores de las compañías han realizado diferentes ataques entre sí.



En este caso, el fundador del servicio de mensajería Telegram, Pavel Durov, publicó en esta aplicación una extensa crítica a la red social de Meta, WhatsApp.



Puede leer: Las apuestas del intraemprendimiento en Colombia

"Cada año, nos enteramos de algún problema en WhatsApp que pone en riesgo todo en los dispositivos de sus usuarios. Lo que significa que es casi seguro que ya existe una nueva falla de seguridad allí. Tales problemas no son incidentales: son puertas traseras plantadas. Si se descubre una puerta trasera y hay que quitarla, se añade otra”, dice en su publicación.



Además, indicó que “Los piratas informáticos podrían tener acceso completo a todo en los teléfonos de los usuarios de WhatsApp”, e incluso hizo la recomendación para que los usuarios dejaran de usar la aplicación.



Más noticias: ¡Pilas! Estas son 5 estafas de TikTok de las que se debe cuidar



También aprovechó para promocionar su aplicación de mensajería e indicó: “No estoy presionando a la gente para que cambie a Telegram aquí. Con más de 700 millones de usuarios activos y más de 2 millones de suscripciones diarias, Telegram no necesita promoción adicional. Puede usar cualquier aplicación de mensajería que desee, pero manténgase alejado de WhatsApp: ahora ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años”.



La publicación ya ha sido vista más de 1.3 millones de veces y hasta el momento WhatsApp no se ha pronunciado al respecto.

También puede leer:

Empresas tecnológicas se unen para crear asistentes de voz más inclusivos

Elon Musk accede a comprar Twitter y se resigna a pagar lo pactado