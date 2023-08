Wndows 11 tiene una función secreta asociada al 'boom' de los nuevos lenguajes digitales relacionada con el aspecto de su escritorio, que para los amantes de las pegatinas y los stickers le será de gran utilidad.



La opción permite que los usuarios personalicen la ventana de inicio con una gran oferta de pegatinas disponibles, que se pueden ubicar en cualquier posición e incluso, modificar su tamaño.

El objetivo de esta función es la expresión creativa, ya que se busca adaptar la apariencia del entorno de trabajo a un estilo personal de manera fácil y rápida.



Si bien es cierto que los cambios de color y el fondo de pantalla permiten de alguna manera otorgarle una identidad al equipo, la nueva actualización con las calcomanías virtuales pretenden darle una dosis extra al diseño.



En su versión SE 222H2 , 'Stikers' pretende "llegar al nicho de los estudiantes donde pueden elegir entre más de 500 pegatinas digitales alegres y amigables con la educación", de acuerdo con el portal oficial de 'Microsoft'.



Vale aclarar que esta variante de Windows 11 SE, lanzada en 2021, fue creada con un enfoque más educativo, pero también está pensada para ordenadores de bajo costo, como una manera de competir con los 'Chromebooks'.

Cómo adaptar los sitkers en Windows 11 SE

Aunque el proceso para agregar los adhesivos digitales es muy sencillo, primero debe habilitarlas en su computador, ya que estas no se encuentran de manera predeterminada en el mismo.



Según el portal de instrucciones de la compañía de Bill Gates, se debe configurar el dispositivo mediante 'Microsoft Intune' o un paquete de aprovisionamiento (PPKG) y realizar el siguiente paso a paso:



1. Vaya al centro de administración de 'Microsoft Intune'.



2. Seleccione perfiles de configuración en 'Dispositivos > Crear perfil'.



3. Elija 'Platform Windows 10 and later' y 'Profile type Templates Custom'.



4. Escoja la pestaña 'Crear'. Especifique un nombre y, opcionalmente 'Descripción > Siguiente'.



5. Agregue la configuración adicional y seleccione el botón de 'Siguiente'



-OMA-URI: ./Vendor/MSFT/Policy/Config/Stickers/EnableStickers

-Tipo de datos: Integer

-Valor: 1



6. Asigne la directiva a un grupo de seguridad que contenga como miembros los dispositivos o usuarios que desea condicionar en 'A continuación'.



7. En 'Reglas de aplicabilidad', haga clic en 'Siguiente'.



8. Revise la configuración de directiva y elija 'Crear'.



Con las instrucciones anteriores le será posible añadir y utilizar las pegatinas. No obstante, para disponer de ellas deberá realizar los dos últimos pasos:

Usar el menú contextual en el escritorio y seleccionar la opción 'Agregar o editar pegatinas'. Abrir la aplicación 'Configuración' y elegir la ruta 'Personalización>en segundo plano>Agregar pegatinas'.

Finalmente, podrá añadir varios stickers desde el botón de 'Selector' que aparecerá en el escritorio y donde podrá encontrar la variedad de diseños disponibles.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

