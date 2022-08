Con el paso del tiempo, la tecnología avanza más rápido, como en consolas de videojuegos, teléfonos móviles y otros dispositivos que facilitan la vida de las personas. De hecho, el mundo de la cocina también se ha visto influenciado, ya que varias herramientas culinarias han conllevado grandes innovaciones.

Ese es el caso de las freidoras de aire, electrodomésticos que se han convertido en parte fundamental de la cocina de las familias por su capacidades de disminuir los aceites y grasas en la comida, así como el tiempo de preparación de los alimentos. Sin duda alguna, una mejora en la calidad de vida de los hogares.

Este pequeño horno transfiere aire caliente desde un elemento calefactor (tubo metálico que contiene una bobina de alambre que genera calor) y un ventilador que hace que los ingredientes tengan una cocción mucho más rápida que en las estufas, dando esa sensación fritura.

No obstante, a muchas personas les ha generado la duda sobre qué tan viable es usar uno de estos dispositivos y lo saludable que puede ser a la hora de cocinar los alimentos.



El cocinero Tulio Zuloaga relató su experiencia con la máquina en una charla pasada con este diario: “La uso hace muy poquito, pero me tiene impresionado su facilidad. No te preocupas, no ensucia, no salta aceite, no te quema”.

¿Es saludable tener un air fryer en casa?

Una de las incógnitas más importantes a la hora de querer adquirir uno de estos elementos es si puede sustituir a las freidoras convencionales, ya que no es necesario el empleo de aceite o algún ingrediente para utilizarla.



Normalmente, el comer saludable está relacionado con la disminución en el consumo de las grasas y las calorías que puede llegar a contener platillo. De esta manera, el hecho de que se cocine solo con aire y calor le da un plus a la comida, disminuyendo estas sustancias que, en exceso, pueden causar problemas en la salud.

La sustitución del aceite es una de sus ventajas, principalmente a la salud. Foto: iStock

Sonia Peinado, dietista y nutricionista clínica, escribió en la página web del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (Imeo) que “las freidoras de aire disminuyen al menos un 70 % del aceite que necesitaríamos con las freidoras habituales. Sin embargo, el uso de estos ‘nuevos’ pequeños electrodomésticos no garantiza el seguimiento de una dieta o alimentación saludable, ya que generalmente el consumidor buscará productos procesados tales como patatas fritas, croquetas, empanadillas, etc”.

Ventajas y desventajas

En el caso de sus ventajas no se necesita ser un experto para cocinar sus propias comidas. Con el hecho de colocar todos los ingredientes dentro de la bandeja del electrodoméstico, se puede preparar en el tiempo que se indique.



Simon Hoban, productor del programa ‘Sliced Bread’ de la cadena ‘BBC’, habló sobre el tiempo que se puede gastar en la preparación de unos muslos de pollo en una freidora a comparación de un horno convencional: “El pollo tardó unos 35 minutos en cocinarse en el horno, y la freidora tardó 20 minutos”.

“Cocinar en una freidora tomó mucho menos tiempo del habitual”, aseveró Hoban en su programa.

No importa el modelo que se tenga, su limpieza es bastante sencilla porque no salpica. Con un poco de agua y papel esta herramienta está lista para seguir usándose con facilidad.

Es fácil de limpiar gracias a que no salpica. Foto: iStock

Tiene grandes características que la hacen ‘campeona’ en el mundo de la gastronomía, aunque no se libra de tener uno que otro inconveniente.



El sobrecalentamiento y gran flujo de aire que se genera con el uso de la freidora puede causar que los alimentos se sequen más de lo debido e incluso que se sobrepasen de cocción.

Una de las desventajas más debatidas entre los usuarios de este pequeño horno es que no se puede cocinar muchos alimentos al mismo tiempo para una cena familiar, por lo que se tendría que turnar cada uno de los alimentos que se desee preparar.

¿Qué tanta energía consume esta máquina?



Dependiendo del modelo de la freidora, sus características de potencia y la temperatura que maneje empieza a variar el gasto de su energía.



Ángel Pérez, ingeniero bioquímico, escribió lo siguiente en el portal web ‘Robotina’ sobre el gasto de electricidad que ocasiona este aparato: “Consumen alrededor de 1.450 watts, lo cual dependería del tamaño de la misma. Mientras los hornos tradicionales pueden llegar a trabajar con 1.000 o hasta 5.000 watts, lo cual es más conveniente un air fryer de buena capacidad”.

La freidora de aire es un boom en las cocina. Foto: iStock

De manera que estas máquinas están siendo creadas para no gastar tanta energía a lo que se acostumbra con algún otro electrodoméstico más antiguo o tradicional.

¿Son costosas?



Desde que la Air fryer se convirtió en un éxito, diferentes marcas han intentado innovar agregando nuevas funciones y características que faciliten o amplíen su utilización.



Desde los 120 mil pesos colombianos se puede conseguir una de estas freidoras clásicas con capacidades entre uno a dos litros, y la temperatura de 80 hasta 200 grados centígrados.

En el caso de que se desee uno de estos electrodomésticos más completos con varios compartimientos, capacidades máximas y diferentes funciones para preparar cualquier tipo de alimentos, tendrá que invertir desde 700 mil hasta cinco millones de pesos colombianos.

