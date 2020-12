Francia multa a Google y Amazon por no respetar política de 'cookies'

El regulador francés de internet anunció que había multado a Google y a Amazon con 100 y 35 millones de euros respectivamente (120 y 42 millones de dólares) por no cumplir con la legislación sobre 'cookies' (rastreadores de publicidad).



La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) criticó en particular a Google.fr y Amazon.fr por la práctica de colocar 'cookies' publicitarias en los ordenadores de los internautas "sin su consentimiento previo".



Además, los avisos de información mostrados durante la consulta de estas páginas no contenían, en el momento de los controles de la CNIL, "informaciones suficientemente claras como para que el internauta sepa para qué sirven estas 'cookies' y cómo puede rechazarlas", según la Comisión.



Junto con las multas, la CNIL "ordena a las empresas modificar sus avisos de información, en un plazo de tres meses", con una multa de 100.000 euros por cada día de retraso tras la expiración de este plazo.



Las infracciones constatadas por la CNIL "atentan contra la vida privada de los internautas en su vida diaria digital", ya que "permiten recabar numerosa información sobre las personas, sin su consentimiento, para después poder proponerles publicidad" personalizada, según la CNIL.



Esta señala que en septiembre de 2020 las dos empresas dejaron de poner 'cookies' automáticamente. Pero en cualquier caso, no se sigue informando con suficiente claridad a los usuarios de internet sobre el objetivo de esas 'cookies' y la posibilidad que tienen de rechazarlas, estima.



Se trata de multas récord para el regulador francés debido "a la gravedad de las infracciones" y al impacto de estos sitios web en la población francesa. En 2019 la CNIL ya había impuesto una multa de 50 millones de euros (60,5 millones de dólares) a Google por el uso de los datos personales de los usuarios del sistema de explotación móvil Android.



Normas "inciertas"

Solicitado por la AFP, Google defendió su política "en términos de transparencia y protección de usuarios". El gigante de Mountain View, en California, también lamentó que la CNIL no haya tenido en cuenta "el hecho de que las normas y directrices reglamentarias francesas son inciertas y están en constante evolución".



Amazon también expresó su "desacuerdo" con la decisión del regulador en una declaración enviada a la AFP. "Estamos actualizando continuamente nuestras prácticas de protección de datos personales para asegurarnos de que satisfacemos las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y los reguladores", dijo el grupo.



"Las 'cookies' ayudan a los clientes a aprovechar las características que son esenciales para la experiencia de compra en Amazon", y hay una página disponible para configurarlas, dijo la firma de Jeff Bezos.



Las sanciones se impusieron sobre la base de una legislación anterior a la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGP) en 2018. Esta endureció aún más el régimen de consentimiento para los rastreadores de publicidad, así como las multas máximas de hasta el 4 % del volumen de negocios mundial de una empresa.



La nueva legislación obliga a los sitios web a mostrar un botón de "sí" o "no", o una solución equivalente, delante del botón de "aceptar todo". La CNIL comenzará a sancionar a las empresas que no cumplan con las nuevas normas a partir del 1 de abril de 2021.



"Somos de los primeros en Europa en establecer un marco legal muy claro" explicó en octubre pasado la presidenta de la CNIL, Marie-Laure Denis.

AFP