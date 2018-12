Francia impondrá tasa a gigantes tecnológicas aún sin acuerdo europeo

Francia introducirá un impuesto nacional a los gigantes tecnológicos Google, Apple, Facebook y Amazon (conocidos bajo el acrónimo GAFA) a partir de 2019 aun si no se llega a un acuerdo en Europa, indicó este jueves el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire.



"No obtuvimos ayer un acuerdo con el vicecanciller alemán sobre este tema y me doy hasta el mes de marzo para que se logre una imposición a los gigantes del sector digital", declaró funcionario a la televisión pública France 2. En caso de que fracasen las negociaciones a nivel europeo "lo haremos a nivel nacional, añadió.

"Vamos a efectuar imposiciones desde 2019 a nivel nacional a los gigantes digitales si los Estados europeos no asumen sus responsabilidades", explicó Le Maire.



Los países europeos vienen negociando desde el marzo una directiva presentada por la Comisión Europea que prevé la implementación de una tasa al volumen de negocios de los GAFA, mientras se debate a escala mundial una solución para imponer fiscalmente a los gigantes de la red.



Francia, que estuvo en el origen de esta propuesta, esperaba inicialmente que se aprobara esta directiva antes del 31 de diciembre, pero varios países como Irlanda y Dinamarca, se opusieron en los últimos meses al proyecto.

Para tratar de salvar el acuerdo, París propuso el martes junto a Berlín una versión aligerada del proyecto, que prevé la adopción de la directiva a más tardar en marzo de 2019, y que entre en vigor 2021. Esta nueva propuesta reduce considerablemente la base imponible, respecto a lo previsto en el proyecto de la Comisión.



"No voy a renunciar a nada", aseguró este jueves Le Maire. "El dinero está en los gigantes informáticos, que logran importantes beneficios gracias a los consumidores franceses y pagan 14 puntos de imposición menos que las demás empresas", explicó.



Ya ha habido iniciativas en varios países para imponer tasas a los GAFA a nivel nacional, como en Reino Unido y Singapur, pero las medidas siguen siendo de momento tímidas. En Italia, los diputados votaron una tasa a las transacciones por internet, pero la ley no entrará finalmente en vigor.



