Fortuna de Mark Zuckerberg superó los US$100.000 millones

El patrimonio neto de Mark Zuckerberg superó los US$100.000 millones por primera vez el jueves, después de que Facebook Inc. alcanzara un récord de optimismo por el lanzamiento de su competidor para TikTok, Reels.



El director ejecutivo de 36 años se une a los titanes tecnológicos Jeff Bezos y Bill Gates como las únicas personas en el mundo que actualmente tienen estatus de centimultimillonario, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



El patrimonio neto de Zuckerberg se deriva en gran medida de su participación de 13 % en Facebook.



Los fundadores de las compañías de tecnología más grandes de Estados Unidos han disfrutado de una acumulación alucinante de riqueza este año, a medida que la pandemia de coronavirus atrae a más personas en línea, a pesar de que la economía de EE. UU. se contrae a su ritmo más rápido registrado.



Zuckerberg ha dicho que planea regalar el 99 % de sus acciones de Facebook a lo largo de su vida. Foto: Money Sharma / AFP

Zuckerberg ha ganado alrededor de US$22.000 millones este año. Bezos ha subido más de US$75.000 millones. Las cifras asombrosas han puesto a las grandes tecnológicas bajo un mayor escrutinio, por lo que Zuckerberg; Bezos; el director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook y el jefe de Alphabet Inc., Sundar Pichai, testificaron ante el Congreso el mes pasado para defenderse de las acusaciones de que su poder e influencia están fuera de control.



Las cinco mayores compañías tecnológicas estadounidenses (Apple, Amazon.com Inc., Alphabet, Facebook y Microsoft Corp.) actualmente tienen valoraciones de mercado equivalentes a aproximadamente el 30 % del producto interno bruto de EE. UU., casi el doble de lo que eran al final de 2018.



El senador Bernie Sanders planea introducir una legislación para gravar lo que llamo "ganancias obscenas de riqueza" durante la crisis del coronavirus.



La "Ley para que los multimillonarios paguen" gravaría el 60 % del aumento en el patrimonio neto de los ultra ricos desde el 18 de marzo hasta el final del año y utilizaría los ingresos para cubrir los gastos de salud de todos los estadounidenses.

Zuckerberg, quien fundó la gigante de las redes sociales en su dormitorio de la Universidad de Harvard en 2004, ha dicho que planea regalar el 99 % de sus acciones de Facebook a lo largo de su vida.

BLOOMBERG