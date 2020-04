Bogotá celebrará su festival de software libre por internet

El Festival Latinoamericano de Software Libre se conmemorará este sabado 25 de abril con conferencias y talleres virtuales en su versión número 16 en Bogotá.



Por primera vez en el país, el evento, que se celebra en el Día Mundial de Software Libre, será enteramente por transmisión en vivo en medio del aislamiento obligatorio que se vive en estas semanas a nivel nacional.

El Flisol, que se celebra a nivel latinoamericano, reúne comunidades, expertos, aficionados y profesionales alrededor de la cultura y el software libre en una red de voluntariado que busca promulgar los beneficios del uso libre y compartido.



Está dirigido a estudiantes, académicos, empresarios, profesionales, funcionarios públicos y entusiastas de la tecnología, para realizar una construcción conjunta de herramientas y experiencias sobre tecnologías y cultura libre.



Según el comité organizador, se busca "promover la libertad en la distribución y modificación de trabajos creativos basándose en el principio del contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, usando Internet así como otros medios".



Aunque la contingencia de la Covid-19 no permitirá por ejemplo actividades como la instalación de software libre en computadores de los asistentes, las temáticas de cultura, tecnología y seguridad siguen con exponentes en la agenda.



Entre otros, habrá presentaciones de innovaciones que se están realizando en las industrias culturales y creativas apoyadas con tecnologías libres para el impulso de la Industria 4.0. y tendencias en Software Libre para el Agro y el Medio Ambiente en Colombia y estrategias a nivel de gobierno y desde la ciudadanía para solucionar problemáticas con tecnología.



Conozca la agenda del festival #FlisolBog2020 aquí:





9:00 a.m.- Apertura a cargo de Juanita Rodríguez, Vicerrectora de Innovación en la Universidad EAN, Felipe Guzmán Ramírez Alto Consejero TIC y Julio Ortega de FLISoL Bogotá.



9:15a.m. Introducción al Software Libre y la Ciencia Abierta con Fausto Mauricio Lagos, Matemático con maestría en ingeniería computacional.



10:00 a.m. Charla: Patentes en el sector farmacéutico: ¿negocio o bien común?

Con Nathaly Marín Medina, Magíster y Doctora en Ciencias – Física de la Universidad de los Andes e Investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



11:00 a.m. Charla: Transformación digital y trabajo remoto apoyados con Software Libre a cargo del docente Luis Cobo de la Universidad EAN



2:00 p.m. Charla: Introducción a tecnologías 4.0 para niños y no tan niños a cargo de

Javier Garzón, director de la comunidad Scratch Colombia y co-director de la Red Colombiana de Robótica Educativa.



3:00 p.m. Taller: Desarrollo de videojuegos para niños con GDevelop.



4:00 p.m. Taller: ¿Cómo utilizar Krita para Ilustrar libremente?



5:00 p.m. CoronApp, Medellín me Cuida y CaliValle Corona al laboratorio -"O cómo se hackea CoronApp sin siquiera intentarlo": Análisis desde el Laboratorio de privacidad y seguridad digital de la Fundación Karisma (K+Lab) de dos aplicaciones y un sitio Internet implementados para la gestión de la epidemia de Covid en Colombia.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET