Los ciberdelincuentes no descansan. Y siempre van un paso adelante. En lo que va del año, según la empresa Fortinet, se han detectado en Colombia 11.200 millones de intentos de ataques digitales.

Varios de ellos logran vulnerar los sistemas de información de sus víctimas.



La modalidad de ciberdelito de mayor crecimiento es el ransomware, que consiste en inyectar un código malicioso en un computador de una empresa, engañando a la persona, al empleado, mediante un correo o chat que lo lleva a darle clic a un enlace donde viene el ‘bicho’.



Dicho malware entra sigiloso al computador, pasa a la red de la empresa y comienza a buscar fallas y huecos de seguridad, sistemas no actualizados, vulnerables. Luego determina cuál información es la más crítica, la más valiosa de la empresa (la base de datos de clientes, el sistema de cobro, de nómina, el de las transacciones, etc.) y la ‘secuestra’.



Lo esconde mediante códigos con una llave digital inexpugnable. Luego los criminales piden rescate mediante monedas digitales (bitcóin), con la amenaza de que si no se paga, se revelará la información en el internet oscuro.



Eso le ha pasado a decenas de entidades en Colombia (Dane, Invima, Aeronáutica) y en miles de empresas (supermercados, clínicas, universidades, etc.).



Lo preocupante es que, más recientemente, han terminado como víctimas las Fuerzas Militares y, en días pasados, la mismísima Fiscalía General.



El grupo cibercriminal ‘Guacamaya’ reveló que cuenta con más de cinco millones de correos electrónicos del ente judicial y de investigación, información que se corroboró por autoridades desde Australia, hasta donde llegaron las filtraciones.



¿Que lograron hackear? Al parecer información muy delicada de seguridad nacional: documentos de operativos contra el narcotráfico, disidencias y guerrilla; operaciones contra delincuencia común, minería ilegal, casos de corrupción y dicen que hasta las identidades de personal de investigación.



Grave. Más aún cuando la Fiscalía atinó a culpar a Movistar, como su proveedor de comunicaciones e infraestructura tecnológica, de la situación. No, señores Fiscalía. Proteger la información sensible que manejan, de seguridad nacional, no se descarga en un tercero con un contrato de servicio. La ciberseguridad y protección digital de sus activos e información es responsabilidad directa de ustedes. De sus políticas internas, de la cultura de seguridad digital, de los protocolos que deben tener.



Pueden tener a Movistar o a las mejores empresas y tecnologías de ciberseguridad contratadas, pero si, por ejemplo, un funcionario cometió el error de darle clic a un correo o chat engañoso que le llegó con una supuesta multa de tránsito o una oferta de trabajo falsa, nada tienen que ver ni Movistar ni proveedor alguno.



¿Qué tan grave para la seguridad nacional resulta lo que usurparon de la Fiscalía los hackers? Aún no lo sabemos. Y, por obligación y respeto, la Fiscalía debería salir a comunicar a la opinión pública la gravedad del asunto, antes de que nos enteremos por lo que van a publicar los ciberdelincuentes. Porque lo van a hacer.



