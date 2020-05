MinTIC oficializó el tercer aplazamiento del contrato de .CO

El polémico contrato para la administración del dominio colombiano .CO sigue en espera. En horas de la noche del lunes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó una nueva adenda para oficializar el aplazamiento.



Según el documento, el proceso se llevará a cabo ahora el 22 de mayo. EL TIEMPO pudo determinar que el ganador de la licitación, la firma .CO Internet SAS, tenía esperanzas en que la firma se realizara el 18 de mayo, como la nueva ministra, Karen Abudinen, había anunciado en su primera semana.

La adenda especifica que el aplazamiento ocurre "en conformidad con la solicitud de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de adelantar una mesa técnica el 19 de mayo de 2020".



El documento, firmado por la Secretaría de MinTIC, expresa también que dicha reunión "había sido solicitada en 3 oportunidades a ese ente de control en procura de brindar total claridad acerca de las inquietudes que manifestó uno de sus agentes en relación con el proceso de la referencia".



El proceso de adjudicación ha estado rodeado de polémicas. Por un lado, el dueño de CO Internet SAS es el grupo Neustar, firma que tiene demandado al Estado colombiano precisamente por el proceso de licitación del que luego resultó ganador. Neustar ha sido el administrador del dominio nacional por los últimos 10 años.



Justo después de la adjudicación, en abril, Neustar fue comprada por el gigante estadounidense GoDaddy, quien prometió darle a .CO una relevancia internacional similar a la que ha tenido el .COM.



Por otra parte, el otro participante de la licitación, Consorcio DotCO, presentó una tutela argumentando violaciones al debido proceso por un supuesto error de aproximación estadística que habría permitido validar la propuesta de CO Internet.



Aunque la tutela fue desestimada por el Juzgado 42 de Bogotá, el proceso solo rechazó el recurso de tutela, pero no falló los argumentos de fondo, que fueron causa de una investigación que adelanta la Procuraduría por el proceso.



Entre tanto, el 8 de mayo el juzgado concedió la impugnación de la tutela relacionada con la licitación del dominio.CO. Así mismo, el Consorcio DotCO inició un proceso de Acción Popular.



La licitación del .CO permitió entre otras modificar las condiciones de la administración. Con un porcentaje de beneficio mucho mayor al que se tenía anteriormente. Con el proceso, el Gobierno pasará de percibir el 7 por ciento de ganancias por este bien público a recibir el 81 por ciento del valor neto de cada transacción de dominio.



La ministra Karen Abudinen ha dicho a los medios de comunicación que se está analizando el proceso y que "los ciudadanos pueden estar seguros de que tomaremos la mejor decisión para todos los colombianos".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET