Firefox se suma a Safari y bloquea 'cookies' de terceros 

El navegador de código abierto Firefox, de Mozilla, se unió a la decisión de Apple para su navegador Safari, al bloquear ciertos tipos de seguimiento en la red, lo que deja a Chrome de Google como el único navegador que no bloquea estas herramientas de forma predeterminada.

En el futuro, las nuevas descargas de Firefox bloquearán automáticamente los rastreadores conocidos como 'cookies' de terceros, que pueden seguir a los usuarios en la web y registrar su actividad. Por su parte, Safari los bloqueó en 2017.

Informes de que Google podría hacer lo mismo provocaron la caída de las acciones de algunas empresas de publicidad en línea este año, pero en mayo, la unidad de Alphabet, empresa propietaria de Google, optó por un enfoque alternativo que permite a los usuarios decidir sobre el tema.



Durante años, las 'cookies' han sido una parte integral del funcionamiento de internet. Los anunciantes los utilizan para seguir a las personas en la web, lo que facilita tácticas de marketing como mostrar un anuncio relevante a alguien que abandonó una página determinada para tratar de convencerlo de regresar.



A medida que crece la preocupación por la privacidad, las empresas de tecnología y los anunciantes se ven presionados para limitar el seguimiento en línea y la recopilación de datos. "El bloqueo de los rastreadores por defecto es importante", comentó Dave Camp, vicepresidente senior de Mozilla que supervisa Firefox.



"El enfoque de Google depende demasiado de personas que no saben cómo funciona la publicidad en línea", agregó. "Esperar que los usuarios pasen su tiempo entendiendo las implicaciones de la privacidad, en lugar de usar la web que quieren no es el mejor camino", aseguró Camp.



Google, que recurre a la publicidad para obtener la mayoría de sus ingresos y ganancias, aboga por un enfoque más matizado que Apple y Firefox. La compañía afirma que las 'cookies' a veces mejoran la experiencia en la red.



Google también ha abordado otros tipos de seguimiento que son comunes pero más difíciles de detener, lo que se conoce colectivamente como huella digital del navegador. Por su parte, Camp admitió que Firefox no esta listo para tener una configuración predeterminada que bloquee la huella digital.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

@TecnosferaET