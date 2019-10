FIFA 20: una serie de reinvenciones para conquistar a los jugadores

Cerca de que comience la segunda década de los años 2000 llega una nueva entrega del icónico título de fútbol en consola FIFA. Se cumplirán 26 años de la saga multijugador desarrolada por el estudio Electronic Arts (EA), que fue pionera en su género al lograr una licencia oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mayormente conocida como FIFA.

Además de revivir la pasión del fútbol en sus manos, lo más llamativo del título es su evolución en el tiempo y cómo se ha mantenido vigente con la inclusión de nuevas ligas y modos de juego, la mejora en sistemas gráficos y el diseño de escenarios.



En la industria, los principales fabricantes están comenzando a migrar hacia sistemas basados en la nube que permitan modos de juego más robustos y mejores gráficas, así que este puede ser el último FIFA que conozca la actual generación de consolas.



En esta entrega, el juego agregó una serie de cambios que buscan agregarle realismo al juego. EL TIEMPO lo puso a prueba y encontró mejoras y modificaciones en aspectos como el cobro de tiros libres y los penaltis, que se han modificado por completo.

Ahora, un buen disparo es el resultado de una serie de combinaciones determinadas por el lugar desde el que se realiza el tiro, la fuerza que se le imprime, la precisión y por último el efecto que tendrá el balón, todo esto en cuestión de segundos. Si el jugador es capaz de controlar toda esta serie de comandos, tiene casi asegurada una anotación.



Por otra parte, cuando el balón rueda, la inteligencia artificial (IA) del equipo contrincante es destacable y denota mayor orden en las tácticas ofensivas y defensivas, lo que incentiva a prever cuál podría ser el siguiente movimiento que realizará el equipo y actuar conforme a ello. Por ejemplo, podría usar un regate, hacer un pase filtrado o alternar la velocidad para enfrentarse a su rival. Eso sí, la IA también leerá sus jugadas y lo hace de forma tal que da la sensación de que aprende sobre las tácticas recurrentes del jugador.

En FIFA 20, la velocidad no lo es todo y el juego 1 contra 1 toma gran relevancia para que cada toque del balón cuente. Hay que tomar la decisión correcta en el momento justo para lograr sobrepasar al contrincante. Si bien todo esto ha dado más realismo a la hora del juego, las animaciones carecen de fuerza en las disputas cuerpo a cuerpo.



Por otra parte, algo que llega como un regalo en esta entrega es el regreso del fútbol callejero que evoca al antiguo FIFA Street. En esta ocasión, llega como Volta y está dotado de todo el trabajo de físicas y animaciones del fútbol profesional.



Volta no es un juego convencional de FIFA disputado en un parque, pero tampoco es el juego irreal que teníamos en Street. La nueva entrega toma lo mejor de los dos y se presenta como una forma fresca para competir en equipos de tres contra tres, cuatro contra cuatro o cinco contra cinco, en escenarios que tienen paredes solidas o simples rejas con las cuales interactuar. Se puede optar por jugar con o sin reglas y con arcos pequeños o de futsal.



FIFA 20 no marca una gran diferencia en cuanto al apartado gráfico y seguramente habrá que esperar hasta la nueva generación de consolas para ver un salto considerable en este sentido. Sin embargo, esto no significa que los gráficos sean malos.



Quien dé el paso hacia este título se encontrará con una mirada fresca y un juego más dinámico y reposado de la que difícilmente se arrepentirá, pero, si lo que busca es sencillamente partidas rápidas y no le interesa pensar en físicas, ni tácticas o probar el nuevo modo de cobro de las la jugadas a balón parado, podría bien quedarse con FIFA 19.

NICOLÁS CORTÉS

REDACCIÓN EL TIEMPO

@Nicortes_m