Feliz cumpleaños, ChatGPT / Análisis del Editor Multimedia

El 30 de noviembre de 2022 se lanzó al uso público ChatGPT, una fecha no menos que relevante, además por la coyuntura actual de su fundadora OpenAI y la novela por la salida y regreso de Sam Altman, uno de los cerebros detrás de la tecnología y la empresa.



Colombia es uno de los países que más usan esta tecnología: el segundo de Latinoamérica para ser exactos, según Statista. Una encuesta de NTT Data revela que el 80 por ciento de las empresas en el país tiene a la inteligencia artificial en sus planes para el 2024, principalmente con la idea de mejorar ingresos y experiencia de clientes.



¿Qué viene para esta tecnología generativa? Todo. Primero, se debería abogar por la transparencia sobre su desarrollo y eventuales riesgos.



Aún no es claro, por ejemplo, por qué salió Altman de OpenAI, luego volvió, en medio de una trama de suspenso que ni Netflix ha logrado. Unos dicen que fue por decisiones que el ejecutivo tomó sin contarle a la junta.



Otros, que Altman quiere impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial general, tecnología que la equiparía con la inteligencia humana y generaría grandes riesgos, precisamente, para la humanidad. Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo en medios que eso era falso, aunque señaló que la mejor forma de tranquilizar a todos es activar ‘seguros físicos’ que permitan apagar los centros de datos donde estos algoritmos se procesan y ‘piensan’. Solo por si acaso…



Bard, de la poderosa Google, viene acelerando fuerte. Sentiremos más presente a esta inteligencia artificial en infinidad de servicios que usamos a diario como el buscador, YouTube, Gmail, Chrome, etc.



Meta, de Facebook, no se va a quedar atrás; el mismo Elon Musk ya prueba Grok, su propia IA; mientras que Amazon, los chinos y otros preparan también sus algoritmos, que se trenzarán en una fuerte lucha de carácter comercial y con especiales tintes geopolíticos y éticos.



La inteligencia artificial es maravillosa. Nos traerá grandes beneficios, en especial cuando se usa en equipo con cerebros humanos, para mejorar sus decisiones y usos.



Pero es importante que las reglas de juego estén claras. Que el nivel de transparencia y ética sea el más alto. Si por alguna vez este planeta entero debe reunirse, ponerse de acuerdo y decidir en masa por algo, es por el uso responsable, seguro, pero libre, asequible y con libertad de mercado de la inteligencia artificial.



