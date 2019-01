Usuarios reportan un fallo en WhatsApp que borra el historial de chats

Algunos usuarios de WhatsApp han reportado mediante redes sociales un error dentro del servicio de mensajería que hace que se borre el historial de chats.

El sitio WaBetaInfo reunió algunos de los informes de la falla, que al parecer se está presentando desde diciembre del 2018. Según el sitio, los chats desaparecen en orden cronológico e incluso se eliminan los historiales a diario.

“Traté de reinstalar la aplicación casi cinco veces y reinicié mi celular también pero nada cambió. Incluso dejé de usar antivirus y aplicaciones de limpieza para evitar confusiones”, dice uno de los reportes enviados a WaBetaInfo.



Otro usuario escribió en Twitter: “Los mensajes están desapareciendo al azar... a menos que se revisen los chats viejos, nunca lo sabrás... Estoy seguro de que muchas de las personas se enfrentan a esto y aún no hay solución todavía”.



Por el momento, WhatsApp no se ha pronunciado al respecto ni ha dado explicaciones sobre las razones del problema.



“Estoy enfrentando el error desde junio de 2018. Estoy perdiendo mensajes antiguos muy importantes. Envié demasiados emails a WhatsApp y ahora dejan de responderme. He probado todo, incluyendo el reinicio del teléfono, instalar diferentes versiones de WhatsApp y hasta cambiar de teléfono y aún no se resuelve”, dijo otro usuario.



TECNÓSFERA