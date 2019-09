Facebook y WhatsApp deberán compartir chats cifrados en Reino Unido

Las plataformas de redes sociales con sede en los Estados Unidos como

Facebook y WhatsApp se verán obligados a compartir los mensajes cifrados de los usuarios con la policía británica en virtud de un nuevo tratado entre Reino Unido y EE. UU., según una persona familiarizada con el asunto.

El acuerdo, que se firmará el próximo mes, obligará a las empresas de redes sociales a compartir información para apoyar las investigaciones sobre personas sospechosas de delitos penales graves, como terrorismo y pedofilia, afirmó una de las fuentes.



No obstante, Facebook, compañía de Mark Zuckerberg, rechaza la iniciativa alegando que es una manera de construir "puertas traseras".



“Nos oponemos a los intentos del gobierno de construir puertas traseras porque minarían la privacidad y seguridad de nuestros usuarios en todas partes. Las políticas gubernamentales como la Ley Cloud permiten a las empresas proporcionar información disponible cuando recibimos solicitudes legales válidas y no requieren que las empresas construyan puertas traseras ", le afirmó la compañía a Bloomberg en un comunicado.

Por su parte, Priti Patel, la secretaria del Interior del Reino Unido, advirtió previamente que el plan de Facebook para permitir a los usuarios enviar mensajes cifrados de extremo a extremo beneficiaría a los delincuentes, y pidió a las empresas de redes sociales que desarrollen "puertas traseras" para dar a las agencias de inteligencia acceso a sus plataformas de mensajería.



En el caso de India, las autoridades de ese país llevan mucho tiempo presionando a WhatsApp para que permita el rastro del origen de un mensaje.



“El cifrado de extremo a extremo se introdujo en WhatsApp más tarde. Por lo tanto, no es esencial para la plataforma. Fue una decisión de negocios. Es una cuestión de política comercial versus ley ”, argumentó E Manoharan, el Plegador gubernamental adicional para el estado de Tamil Nadu.



El servicio de mensajería, que en repetidas ocasiones se ha negado a la propuesta, alega que la medida violaría la privacidad del usuario.



El acuerdo entre el Reino Unido y los EE. UU. establece no investigar a los ciudadanos de cada país, así mismo, los EE. UU. no podrán utilizar la información obtenida de las empresas británicas en ningún caso que conlleve la pena de muerte.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg