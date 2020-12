Facebook y Google enfrentarían multas bajo nuevas normas europeas

Redes sociales y otras plataformas tecnológicas podrían enfrentar multas de hasta 6 % de los ingresos globales si no cumplen con las ordenes de eliminar propaganda terrorista u otras publicaciones ilegales, según un borrador de las regulaciones de la Unión Europea visto por Bloomberg.



Los planes de la UE surgen a medida que reguladores alrededor del mundo toman medidas enérgicas contra los poderosos gigantes tecnológicos en un esfuerzo por restablecer la competencia en sus mercados.



El miércoles, Facebook Inc. fue demandado por funcionarios antimonopolio de Estados Unidos y una coalición de Estados que quieren deshacer sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp, alegando que los acuerdos fueron diseñados para aplastar ilegalmente la competencia.



Las medidas que serán reveladas por la Comisión Europea el 15 de diciembre son un intento por obligar a las compañías tecnológicas a asumir la responsabilidad del contenido ilegal publicado o los productos vendidos en sus sitios.



Las plataformas tecnológicas también tendrán que proporcionar a los reguladores información sobre como abordan otros contenidos perjudiciales, según el borrador.

Si Facebook fuera multado con un máximo de 6 % bajo las nuevas reglas, podría costarle a la red social US$4.200 millones, según los ingresos de 2019. Las nuevas reglas aún necesitarían la aprobación de los Estados miembros y los legisladores europeos.



El diario Financial Times informó por primera vez el borrador del documento de la Ley de Servicios Digitales. Facebook y Google, de Alphabet Inc., han sido objeto de un intenso escrutinio por la difusión de discursos de odio y propaganda terrorista, además de no haber podido detener la difusión de la desinformación durante las elecciones presidenciales de 2016 en EE. UU. y la votación del Reino Unido sobre el brexit.



Funcionarios europeos esperan que la renovación regulatoria reduzca la proliferación de publicaciones perjudiciales, incluidas las que incitan a la violencia, una preocupación que solo se ha profundizado a raíz de los recientes ataques terroristas en Francia y Austria.

Facebook y Google, de Alphabet Inc., han sido objeto de un intenso escrutinio por la difusión de discursos de odio y propaganda terrorista. Foto: Hayoung Jeon / EFE

El anuncio de la llamada Ley de Servicios Digitales obligará a las plataformas a cumplir con las ordenes de las autoridades de eliminar cualquier contenido ilegal, incluido el discurso de odio violento, y mantener un sistema de notificación para que los usuarios marquen tales publicaciones, momento en el que las empresas podrían ser responsables de no eliminarlo.



La UE también presentará una propuesta de reglamento "guardián", bajo el cual grandes plataformas podrían enfrentar multas o rupturas en Europa si hacen un mal uso de los datos de la competencia o se involucran en otro comportamiento anticompetitivo.



Algunos países de la UE, como Alemania y Francia, ya han impulsado sus propias leyes sobre contenido ilegal, pero la UE está tratando de crear un conjunto uniforme de normas en todo el bloque con sus nuevas medidas.



La UE establecerá una nueva junta a cargo de apoyar a las autoridades nacionales para monitorear el cumplimiento de las reglas por parte de las compañías tecnológicas, según el borrador.

