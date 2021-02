Facebook volverá a publicar noticias en Australia tras polémica

Facebook anunció este martes que restablecerá la publicación de noticias en Australia después de que el Ejecutivo de Camberra accediera a introducir cambios técnicos en su polémico proyecto de ley sobre el pago de las plataformas tecnológicas a los medios por sus contenidos periodísticos.



La guerra entre Facebook y el Gobierno australiano estalló el pasado 18 de febrero, cuando la red social bloqueó sin previo aviso las publicaciones de los medios locales, lo que afectó además a varios portales de servicios públicos.



El proyecto, aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes y en fase de debate en el Senado, exige a las compañías tecnológicas que alcancen un acuerdo con los medios para remunerarles por la creación de noticias conforme a la monetización de los enlaces publicados en la plataforma.



La red social explicó en un comunicado que acordó con el gobierno australiano "una serie de cambios y garantías", lo que le permitirá seguir invirtiendo "en el periodismo de interés público y restablecer las noticias en Facebook para los australianos en los próximos días".



Por su parte, Camberra indicó que " Facebook se ha comprometido a negociar de buena fe con los medios australianos para alcanzar acuerdos para pagar por sus contenidos".



Desde la semana pasada, en la red social en Australia las páginas de los medios aparecen en gris sin ningún contenido y con una advertencia de que no se ha publicado nada en esa cuenta, mientras que cualquier intento de compartir un enlace periodístico genera un aviso que explica que Facebook ha restringido la publicación de noticias australianas en respuesta al proyecto de ley.

Enmiendas técnicas

El órdago de Facebook, que causó un fuerte malestar entre los medios locales, activistas, políticos y usuarios, ha resultado en una serie de enmiendas técnicas de la propuesta de ley sobre el pago de las plataformas digitales a los medios que pretenden "dar claridad" a las partes.



Los cambios, según explicó el Gobierno, tendrán en cuenta si la plataforma digital ha realizado "una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria informativa australiana de noticias" al haber firmado acuerdos comerciales con empresas de medios de comunicación.



La intervención de un tribunal de arbitraje que establecería la cantidad a pagar si no hay acuerdo comercial entre las plataformas y los medios- uno de los puntos del proyecto que causó más escozor a Facebook y Google- será ahora "el último recurso", según explicó el jefe de la oficina del Tesoro, Josh Frydenmberg al detallar las enmiendas.



En unas declaraciones triunfantes en Camberra, Frydenberg expresó su convicción de que "muchos otros países están mirando lo que está sucediendo aquí en Australia, debido a este código innovador".



"El código mantiene sus medidas clave, es decir, es un código obligatorio. Un código líder en el mundo", dijo Frydenberg, flanqueado por el ministro de Comunicaciones, Paul Fletcher.



Para el Sindicato de los Medios, el Arte y el Entretenimiento de Australia (MEAA, siglas en inglés) , el gobierno debería apoyar a las pequeñas organizaciones periodísticas, que podrían quedar excluidas de los acuerdos con las plataformas tecnológicas.



"Ellos se quedarán a merced de Facebook y Google, que han buscado evitar las regulaciones obligatorias y en su lugar elegirán con qué empresas mediáticas van a alcanzar acuerdos", declaró el presidente de la MEAA, Marcus Strm.

Primer acuerdo de Facebook

Facebook, que no fue explícito en sus dos comunicados sobre el compromiso de pagar a los medios, firmó una carta de intención con el grupo Seven West Media, propietarios del Canal 7, para que le brinde contenidos periodísticos.



El presidente de Seven West Media, Kerry Stokes, destacó en un comunicado este martes que esta nueva asociación con Facebook, el primero de un medio con la red social, "es un paso significativo para nuestro negocio", aunque no reveló el monto.



La semana pasada varios medios, entre ellos Seven West Media, firmaron cartas de intención con Google para proporcionar contenidos periodísticos para la sección de noticias del buscador similares a los alcanzados en otros países, aunque tampoco se conocen los detalles de los pagos.

​EFE