El vicepresidente de Facebook, Tom Alison, tuvo esta semana una mesa redonda con varios medios de la región; en esa conversación aprovechó la oportunidad para comentar sobre el futuro del la red social, los desarrollos y la tecnología que están implementando.



Recientemente Facebook anunció que la cantidad de usuarios activos diarios en la red social es la más alta que jamás haya existido, con 2.000 millones de personas y, además, que las tendencias de participación son sólidas.



Del mismo modo, las reproducciones de Reels en Facebook e Instagram se han más que duplicado durante el último año, clara señal de que su uso se ha extendido y ha captado su público.



En octubre pasado se señalaba que la inversión en inteligencia artificial de Meta era de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares adicionales para los centros de datos en 2023.

Es tal el impulso que la cifra de personas que vuelven a compartir Reels ha crecido aún más rápido y más del doble en ambas aplicaciones en los últimos 6 meses.

¿Qué viene en desarrollos de inteligencia artificial para Meta, Facebook e Instagram?



Tom Alison, vicepresidente de Facebook Foto: Facebook

Meta, la empresa matriz propietaria de Facebook, trabaja en ello desde hace tiempo en una solución de inteligencia artificial. Tenemos un grupo de investigación de inteligencia artificial realmente de clase mundial.



Estamos trabajando con alguien realmente destacable, llamado Yann LeCun. Él es un pionero increíble en inteligencia artificial, y su equipo realiza investigaciones de vanguardia.



Hemos incluso estado desarrollando modelos como el de ChatGPT; también, investigaciones que van más allá de un uso. Estamos desarrollando nuestros propios modelos como parte de nuestro camino hacia el futuro, pero tenemos que considerar cómo es que dicha tecnología puede servir a las personas de manera sencilla.De igual forma, hacer una apuesta así requiere nuevos centros de datos, más inversión en su uso.

¿Cómo se usan esas investigaciones en el desarrollo de productos?



Se hace después de encontrar la finalidad del desarrollo, se evalúa la aplicación, después es analizado por el equipo de investigación de Meta en cuál de los servicios podría ser más sensato usarlo, si debe hacerse en algunos o varios de los servicios y aplicaciones de la compañía, como Messenger, WhatsApp y las herramientas de mensajería en las plataformas de Instagram y Facebook.



Pensamos que de esta manera podemos ayudar a las personas a ser más creativas.



¿Hacia dónde va ese futuro?



Hay muchos usos para la inteligencia artificial generativa, creemos que es una poderosa herramienta y es capaz de crear un mundo como el metaverso. Estamos pensando en esto a través de todos los productos que ofrece Meta.



La realidad es que Facebook es más que hacer amigos o para tener a sus familiares y allegados. Eso está y no va a cambiar, pero vamos a apostar más a lo social, a lo que la gente quiere conocer y debe, con una apuesta grande en las nuevas generaciones.

La inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos nuevos. Foto: iStock

¿Cuál es la estrategia que han definido para el futuro?



Meta ha hecho una gran inversión en herramientas de inteligencia artificial, lo que nos ha permitido mejorar en hacer mejores predicciones basadas en una menor cantidad de datos del usuario.



Vemos que nuestros usuarios siguen viniendo a Facebook para conectar con sus amigos y familiares porque quieren ver qué hacen.



Les sirve incluso como una forma para compartir su contenido; si alguien es un creador de contenido, debe estar en nuestras plataformas porque tiene cómo distribuir sus producciones, tiene cómo llegar a distintos públicos y fortalecer ese apoyo con las comunidades, porque tienen grupos significativos.



Combinar ambas necesidades, la de conectar y compartir y el dar acceso a novedades, hace que las personas sepan que Facebook es un buen lugar para su contenido.



¿Y ese control del contenido quién lo tiene, el algoritmo o el usuario?



Siempre lo tiene el usuario; cuando una persona tiene una cuenta activa en Facebook, podrán indicarle al algoritmo de la red social cuándo quieren ver más de una publicación en su formato de fotos, historias o Reels.



Puede incluso dejar de ver cosas que no le interesan o priorizar las que sí, en sus diversas fuentes, y al señalarla como algo que se quiere ver se determinará la frecuencia. Es lo mismo que buscamos que el usuario haga con algo que le sirve y algo que no; si no usa tanto los juegos o el feed o las publicaciones sino los reels es algo que se va a notar en su personalización.

¿Cómo es la relación entre Facebook e Instagram en esos desarrollos?



Instagram es un gran lugar para la creatividad y para los videos cortos, siendo esa última parte más relevante para Facebook, y es lo que queremos tener para ampliar las opciones de los creadores de contenidos.

Por eso tenemos un buen desarrollo y despliegue de uso de los Reels que ha sido muy destacable. Se pueden ampliar las capacidades de audiencia, la monetización, y eso es lo que nos da un valor distinto, el tener esas otras herramientas trabajando juntas y separadas.

¿Cómo está Latinoamérica en todo este ecosistema?



Estamos muy orgullosos de nuestro despliegue en la región, en el uso que han tenido nuestras herramientas y la adaptación en diversas edades, en los más jóvenes incluso, y vemos una gran oportunidad con los videos cortos.

¿En qué están enfocando esos desarrollos de inteligencia artificial en Facebook?



Tenemos dos grandes focos, uno es en la integración para tener ese contenido cada vez mejor y más depurado y, además, dar el mejor contenido.



La otra parte está en opciones como chatGPT y en la generación, pero creemos que al ponerlas les daremos un gran superpoder y eso puede ayudar a extender el desarrollo que tiene la creatividad y esa es nuestra nueva frontera para trabajar.



LAURA V. LESMES DÍAZ

tecnosfera@eltiempo.com

En Twitter: @TecnosferaET

