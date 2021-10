¿Se repetirá? Así fue la peor caída de Facebook, en 2008

Los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp llevan más de cinco horas sin poder utilizarlas por la caída mundial de los servicios de estas plataformas. Aunque Facebook Inc. no ha explicado las razones del 'apagón', se cree que todo se origina en un problema con el sistema de nombres de dominio (DNS).



En palabras más sencillas, el navegador no sabe a dónde dirigirse cuando se intenta entrar a las plataformas porque desconoce la ruta para llegar a ellas.



“Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”, escribió el director de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer.



Se sabe que un grupo de trabajadores de la compañía se dirigieron hasta uno de los centros del gigante tecnológico, ubicado en California, para intentar resolver los inconvenientes. Pero por lo pronto, este lapso de inactividad de las redes de Mark Zuckerberg representa la peor interrupción desde 2008.



En aquella época un error provocó que Facebook dejara de funcionar durante un día. Un fallo que afectó a los 80 millones de usuarios que tenía esa red social por aquel entonces, según lo informó 'CNBC'.



Más adelante, en 2019, hubo una nueva irrupción que duró una hora. En esa oportunidad, los fallos fueron producto de un cambio de configuración del servidor.

