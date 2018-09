‘Facebook se beneficia del tráfico de niños’: Theresa May

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró que Facebook se está beneficiando del tráfico de niños pues la red social permite que los traficantes de personas publiquen anuncios en los que prometen supuestos servicios de viajes a migrantes pero que en realidad se trata de organizaciones que se dedican a ingresar personas a Europa ilegalmente a cambio de dinero.

Según una investigación realizada por el Gobierno, que refiere el diario británico The Telegraph, en algunas de las publicaciones se ofrecen descuentos prometedores para los niños.



May acusó a Facebook y a otras compañías de redes sociales de no abordar el problema y de no tomar medidas para que estos anuncios sean eliminados. Esto ha llevado a que las personas crean que están pagando por un servicio normal de viajes para llegar a Europa, apunta.

La Primera Ministra agregó que las autoridades británicas notificaron a Europol la creación de más de 500 anuncios en la red social, los cuales fueron publicados en 2017.



A principios de agosto, Facebook ya había sido acusado por la Agencia Nacional contra el Crimen de permitir que los refugiados fueran engañados al no bloquear este tipo de publicidades. Esa entidad identificó más de 800 páginas de Facebook que estaban vinculadas a bandas de crimen organizado.



En estos sitios se incluía información sobre "buques, documentos y servicios de transporte" así como instrucciones sobre dónde reunirse para encontrar barcos que pudieran llevarlos al otro lado del mar, según señala una investigación publicada en el medio the Evening Standard.



"Están siendo atraídos a la muerte usando una aplicación que usan todos los días de la semana", dijo el subdirector de la Agencia Nacional de Crimen, Tom Dowdall, a dicho medio.



El funcionario agregó que “las compañías de internet que alojan, y a menudo obtienen ganancias, de estas plataformas deben esforzarse más para identificar y evitar que sean explotadas por bandas criminales".



