¿Le pueden cerrar las redes a 'influencers' por publicidad engañosa?

Las redes sociales se han convertido en un medio importante para promocionar productos, empresas y servicios. Los creadores de contenido o 'influencers' utilizan su alcance y volumen de seguidores para generar dinero a partir de la publicidad o promoción de servicios.



Sin embargo, estos creadores de contenido, en algunas ocasiones, han incurrido en publicidad engañosa, algo que es sancionable desde los entes de control del país y/o las mismas redes sociales que utilizan.



Tal fue el caso de la modelo Elizabeth Loaiza, quien fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por promocionar pruebas rápidas de covid-19 en sus redes sociales, incurriendo en publicidad engañosa. La multa fue de 136 millones de pesos.

La @sicsuper sancionó a la empresaria colombiana Elizabeth Loaiza @Eliloaiza con una multa de $136 millones, por incurrir en publicidad engañosa, al promocionar pruebas rápidas para la detección del Covid-19 en sus redes sociales.



Los detalles del caso: https://t.co/HmaVVMcTBB pic.twitter.com/DyviaUFDuy — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) June 19, 2021

Este caso, que se resolvió después de más de un año de proceso y de las investigaciones pertinentes ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), despertó una polémica importante en redes sociales y también una lluvia de críticas a la modelo.



Pero, más allá de la multa impuesta por la SIC, ¿qué dicen los lineamientos de las redes sociales sobre esta conducta?



"Nuestras Normas Comunitarias prohíben el uso de las apps de Facebook para facilitar u organizar actividades que causan daños económicos a personas o empresas, y brindamos mecanismos para que las personas reporten estas situaciones", aseguran desde Facebook. También aclararon que tienen equipos que trabajan las 24 horas del día para detectar y remover contenido cuya intención sea engañar.



Además recuerdan que, según sus políticas, la publicidad engañosa está dentro de los contenidos restringidos. "Los anuncios no deben contener afirmaciones engañosas, falsas ni confusas, como las que se relacionan con la eficacia o las características de un producto o servicios (entre las que se incluyen afirmaciones engañosas sobre la salud, el empleo y la pérdida de peso), que generan expectativas poco realistas para los usuarios", dicen.



Las sanciones a quienes incumplan con estos lineamientos pueden ser: la cancelación de los anuncios y/o la eliminación de la cuenta.



Ahora bien, si usted como usuario encuentra algún contenido sospechoso, recuerde que puede denunciarlo o reportarlo en las opciones de la misma publicación. Esa es otra de las invitaciones que hace Facebook para prevenir la desinformación y/o la publicidad engañosa.



La compañía de Mark Zuckerberg recomienda desconfiar de:



● Personas desconocidas que piden dinero.

● Personas que piden dinero o certificados de regalo para obtener préstamos, premios u otras ganancias.

● Cualquier persona que le pida que pague una tarifa para aplicar a un trabajo.

● Páginas que representan a grandes empresas, organizaciones o figuras públicas que no han sido verificadas.

● Personas que solicitan llevar la conversación de Facebook o Instagram a un entorno menos público o menos seguro (como un correo electrónico separado).

● Personas que aseguran ser un amigo o un pariente en situación de emergencia.

● Personas que falsifican su propia ubicación. Si alguien se registra en Messenger usando su número de teléfono celular, puede verificar de qué país es ese número. Si cree que una página puede estar engañándole, verifique la ubicación de la página.

● Mensajes o publicaciones con errores ortográficos o gramaticales.

● Personas o cuentas que redireccionan a una Página para obtener un premio.



