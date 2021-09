¿Por qué Facebook republicó un video con insultos a Duque?

Decisión final. Facebook deberá republicar un video en el que protestantes, durante una de las manifestaciones correspondientes al Paro Nacional, insultan al presidente Iván Duque.



En un principio, la red social había retirado el video de su plataforma porque se insultaba al presidente colombiano con la palabra "marica" que, dentro de las normativas de Facebook, se considera como insulto según la Norma Comunitaria de Discurso de Odio de Facebook.



Este término es ofensivo y es un insulto dirigido con mayor frecuencia hacia los hombres homosexuales. Por eso la red social lo incluye dentro de sus lineamientos como un discurso de odio y por eso se había retirado la publicación.



Sin embargo, un usuario apeló la decisión y el caso fue revisado por el Consejo Asesor de Facebook, que este lunes ordenó a la red social volver a publicar el video.



"El Consejo ha anulado la decisión de Facebook de eliminar una publicación que mostraba un vídeo de manifestantes en Colombia criticando al presidente del país, Iván Duque. En el vídeo, los manifestantes utilizan una palabra calificada como insulto según la Norma Comunitaria de Discurso de Odio de Facebook", se lee en el comunicado oficial.



Facebook procedió a republicar el video de manera inmediata y respondió al Consejo Asesor: "Recibimos la decisión del Consejo Asesor de Contenido sobre este caso. Facebook ha actuado para cumplir con la decisión de este consejo de forma inmediata y el contenido ha sido restablecido".



Además, la red social anunció que estudiará casos similares de videos en medio de las protestas que se removieron por incluir insultos. "De acuerdo con los estatutos, también iniciaremos una revisión de contenidos idénticos con contexto similar. Si determinamos que tenemos la capacidad técnica y operativa para actuar también sobre ese contenido, lo haremos oportunamente".

¿Cuáles son los argumentos del Consejo Asesor?

El Consejo asesor de contenidos entiende que el video es de interés público que, en este caso, prima sobre la Norma Comunitaria de Discurso de Odio de Facebook.



"Al evaluar el valor de interés público de este contenido, el Consejo consideró que Facebook debería haber aplicado el criterio de interés periodístico en este caso", explicaron.



Además, sobre el uso de la palabra "marica" en el video, expresaron que este término no se usó para discriminar a Duque por su orientación sexual sino que "se publicó durante manifestaciones generalizadas contra el Gobierno colombiano. El canto del video, principalmente, se centró en criticar al presidente. Mientras que pareciera que los participantes usaron el insulto de forma deliberada, la manifestación no tenía un fin discriminatorio".



El Consejo concluyó que como el video no incita a la discriminación de los homosexuales, Facebook debe republicar el contenido para cumplir con "las responsabilidades con los derechos humanos".

