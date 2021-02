La dura puja entre Australia y Facebook por las noticias en internet

“Facebook restringirá la posibilidad de que las organizaciones de noticias y las personas de ese país compartan o vean contenido noticioso local o internacional”. Con esta frase, la red social movió su ficha en un largo juego que las empresas de tecnología vienen disputando contra Australia por una razón puntual: el país adelanta un proyecto de ley en el que busca que este tipo de compañías les paguen a los medios de comunicación por difundir sus noticias.



La disputa se viene desarrollando en los últimos años por el gran control que tienen empresas en internet sobre la publicidad digital, lo que ha puesto en aprietos a medios de todos los tamaños.



La apuesta de Australia no es nueva, aunque sí mucho más completa de la que algunos países han decidido emprender, y está enmarcada en una postura que busca que estas empresas tengan regulaciones más estrictas. Ya se han dado algunos pasos: para el 2019, la Unión Europea determinó que estas plataformas debían pagar un monto a los medios a los cuales le enlazaran sus noticias.



En el caso australiano, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto por la crisis que han sufrido medios locales por la pandemia, lo que ha llevado al cierre de algunos de ellos.



En esto, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores determinó que en ese país, por cada 100 dólares que son gastados en publicidad digital, Google se queda con US$ 53 y Facebook, con US$ 28, dejando en la bolsa solo US$ 19 que son repartidos entre los otros.



El proyecto legislativo australiano no les ha caído bien a los gigantes de la tecnología, ya que es considerado un ataque a su modelo de negocio. Esto llevó a que el jueves pasado, los usuarios de Facebook en Australia ya no pudieran acceder dentro de la red social a contenidos noticiosos, ni que las cuentas de medios de comunicación pudieran publicarlos.



William Easton, director general de Facebook Australia y Nueva Zelanda, aseguró que la decisión de la compañía tiene un impacto internacional para los medios australianos.



“A nivel global, también será restringida la posibilidad de publicar y compartir links de noticias de medios australianos. Para hacer esto, usamos una combinación de tecnologías y dispondremos de procesos para revisar cualquier contenido que pueda ser inadvertidamente o erróneamente bloqueado”, aseguró Easton.



Con esto, los medios en Australia podrán acceder a sus páginas de Facebook, pero no podrán realizar la publicación de noticias. Se les permitirá hacer uso de otras funciones y herramientas como interacciones con sus seguidores y monitoreo de tendencias.



En cuanto a medios internacionales, sí podrán compartir enlaces de noticias, pero estos no podrán ser vistos por los usuarios en Australia.



“Esperamos que en el futuro el Gobierno australiano reconozca el valor que aportamos y que podamos trabajar juntos para fortalecer, en vez de limitar, nuestras alianzas con los medios”, puntualizó Facebook.



La decisión no tuvo muy buena recepción y fue calificada por el primer ministro de ese país, Scott Morrison, como una acción arrogante.



En este sentido, Carolina Botero, analista digital y directora de la Fundación Karisma, indicó que la postura de Facebook es “desproporcionada y muy agresiva”, impactando directamente a los usuarios, creando más barreras para acceder a la información.

Los medios en Australia podrán acceder a sus páginas de Facebook, pero no podrán realizar la publicación de noticias. Foto: iStock

Google cede un poco

Aunque en un principio Google amenazó con cerrar el motor de búsqueda en Australia si es aprobaba la ley, en los últimos días llegó a un acuerdo con el conglomerado de medios News Corp para pagar por el contenido de noticias. Esto incluye a medios en el Reino Unido, EE. UU. y Australia.



A esto se le suma el lanzamiento en el país oceánico, a principios de febrero, de la plataforma News Showcase, que cuenta con un plan de inversión de mil millones de dólares, y se les paga a medios locales y regionales por las noticias que sean publicadas dentro de ella.



Lo cierto es que aún falta bastante en esta partida. Australia está dispuesta a seguir dando la pelea frente a estas compañías, dejando un importante precedente para otros países que ven con buenos ojos estas regulaciones. Como dijo el primer ministro Morrison, ellos no se van a dejar “intimidar”.

