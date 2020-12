Esto es lo que busca la demanda de EE. UU. contra Facebook

Facebook Inc. fue demandada por funcionarios antimonopolio de EE. UU. y una coalición de estados que quieren disolver la compañía al deshacer sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp, acuerdos que, según el gobierno, eran parte de una campaña para aplastar ilegalmente la competencia.



La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en ingles) y fiscales generales estatales liderados por Nueva York dijeron que presentaron denuncias antimonopolio contra Facebook, alegando una conducta que frustro la competencia de sus rivales para proteger su monopolio.



(Le puede interesar: EE. UU. demanda a Facebook por favorecer empleos para extranjeros)

Las demandas buscan órdenes judiciales que deshagan la adquisición por parte de Facebook de Instagram y WhatsApp, según copias de las denuncias proporcionadas por las agencias.



Los casos representan el mayor ataque regulatorio contra Facebook en la historia de la compañía y siguen a la demanda del Departamento de Justicia de octubre contra Google, de Alphabet Inc. En conjunto, las acciones de Google y Facebook marcan los casos de monopolio más importantes presentados en Estados Unidos desde que el Departamento de Justicia demandó a Microsoft Corp. en 1998.



A diferencia del caso de Google, las denuncias contra Facebook buscan una orden judicial que divida la compañía.



(Además: Apple vs Facebook: qué hay detrás esta gran rivalidad tecnológica)



Las acciones de Facebook cayeron 2,4 % a US$276,74 a las 4:09 p. m. en Nueva York, después de caer más de 4 % antes.



"Las redes sociales personales son fundamentales para la vida de millones de estadounidenses", dijo Ian Conner, director de la Oficina de Competencia de la FTC, en un comunicado. "Las acciones de Facebook para afianzar y mantener su monopolio niegan a los consumidores los beneficios de la competencia. Nuestro objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar".

La FTC señaló que el objetivo de la demanda es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación. Foto: Michael Reynolds / EFE

Facebook ha aplastado u obstaculizado lo que la compañía ve como amenazas potenciales, dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa en línea. Facebook uso "grandes cantidades de dinero" para adquirir compañías que podrían amenazar su dominio, particularmente Instagram y WhatsApp, dijo.



Facebook se ha convertido en un objetivo principal para el presidente Donald Trump en los últimos dos meses de su Administración. La semana pasada, amenazó con vetar el proyecto de ley anual de autorización de defensa de Estados Unidos a menos que el Congreso agregue una cláusula adicional para abolir la ley que protege a las empresas de tecnología, incluida Facebook, de la responsabilidad sobre la mayoría del contenido publicado por los usuarios.



La demanda siguió a meses de ataques de Trump y otros republicanos, quienes afirman que las plataformas tecnológicas suprimen las opiniones conservadoras. Facebook y sus pares tecnológicos se enfrentan a una ola de antagonismo bipartidista sobre su control del comercio digital y su capacidad para influir en lo que ven y leen los usuarios.



(Además: Las millonarias ganancias de empresas de tecnología en últimos meses)



Las investigaciones sobre las compañías comenzaron en el verano de 2019, después de que la FTC y el Departamento de Justicia acordaran un plan para dividir el escrutinio de Facebook, Google, Amazon.com Inc. y Apple Inc.



Un informe de la Cámara publicado en octubre tras una investigación de 16 meses determinó que las cuatro compañías están abusando de su poder de mercado como guardianes de la economía digital.



Dependerá del Departamento de Justicia de Biden sacar adelante el caso de Google, mientras que el caso de Facebook corresponderá a quien Biden elija como presidente de la FTC si Joe Simons, quien fue nombrado por Trump, deja la agencia.

Simons, un republicano, votó con los dos demócratas de la agencia para aprobar la denuncia a Facebook.



(Le recomendamos leer: La urgente necesidad de regular los monopolios digitales)

Facebook adquirió a WhatsApp, el líder de mensajería móvil, en 2014 por US$19.000 millones. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Facebook dijo en Twitter que la compañía estaba revisando las denuncias. Señaló que la FTC investigó y aprobó las adquisiciones de Instagram y WhatsApp cuando fueron propuestas. "Años después de que la FTC autorizara nuestras adquisiciones, el gobierno ahora quiere una renovación sin tener en cuenta el impacto que el precedente tendría en la comunidad empresarial en general o en las personas que eligen nuestros productos todos los días", dice.



Facebook ofreció US$1.000 millones por Instagram en 2012, cuando tenía solo 25 millones de usuarios y no tenía ingresos, pero ya había comenzado a capturar el mercado para compartir fotos en dispositivos móviles.



Facebook "rápidamente reconoció que Instagram era una red social personal vibrante e innovadora y una amenaza existencial al poder de monopolio de Facebook", dice la FTC.



(Lea también: Así se mueve el multimillonario negocio de los influenciadores)



El acuerdo "no solo sofocaría la amenaza directa que representaba Instagram, sino que también obstaculizaría significativamente que otra empresa use el intercambio de fotos en los teléfonos móviles para ganar popularidad como proveedor de redes sociales personales".



La compañía repitió el ejercicio anticompetitivo al adquirir WhatsApp, el líder de mensajería móvil, en 2014 por US$19.000 millones, según la agencia. Los empleados veían las aplicaciones de mensajería directa como una amenaza para las compañías de redes sociales, especialmente si comenzaban a crear sus propias características competidoras.



En un correo electrónico de 2012, Zuckerberg dijo que las aplicaciones de mensajería podrían usarse "como un trampolín para construir redes sociales móviles más generales". La posición de WhatsApp como un servicio global sin vínculos o restricciones para trabajar con una sola plataforma la convirtió en una adquisición atractiva, según la FTC.



"Una vez más, Facebook decidió que era mejor comprar que competir", dijo la FTC. "Después de que Facebook anunciara la adquisición de WhatsApp, los empleados celebraron internamente la adquisición de 'probablemente la única compañía que podría haberse convertido en el próximo Facebook puramente en dispositivos móviles".

Los empleados celebraron internamente la adquisición de 'probablemente la única compañía que podría haberse convertido en el próximo Facebook FACEBOOK

TWITTER

WhatsApp, a diferencia de Instagram, no aporta ingresos significativos a Facebook hoy, pero la compañía está preparando el escenario para convertir la aplicación de mensajería en un servicio de comercio y pagos en mercados internacionales clave, incluidos India y Brasil.



En los últimos años, Facebook ha estado combinando las redes de WhatsApp e Instagram con las suyas, fortaleciendo su poder sobre la comunicación global y haciendo que cualquier ruptura futura sea técnicamente más difícil.



Las demandas también acusan a Facebook de frustrar la competencia en violación de las leyes antimonopolio al evitar que aplicaciones que se consideraban amenazas competitivas accedan a su plataforma.



(Además: Coronavirus y Zoom, entre lo más buscado por los colombianos)



El comité de la Cámara de Representantes que investigó a Facebook y a otras compañías de tecnología dijo que Facebook "ha armado" su plataforma contra sus rivales al evitar que tengan acceso a los datos que necesitan para crecer.



Según la FTC, Facebook permitió a desarrolladores externos conectarse a la plataforma solo con la condición de que no construyeran funcionalidades competidoras y se conectaran o promocionaran otros servicios de redes sociales.



"Las dos estrategias más utilizadas han sido adquirir rivales más pequeños y rivales potenciales antes de que pudieran amenazar el dominio de Facebook y sofocar y aplastar a los desarrolladores externos a los que Facebook invitó a utilizar su plataforma", dijo la oficina de James en un comentario.

Después de la demanda, las acciones de Facebook cayeron 2,4 % a US$276,74 a las 4:09 p. m. en Nueva York, después de caer más de 4 % antes. Foto: John G. Mabanglo / EFE

Facebook ha negado durante mucho tiempo que sea una amenaza para la competencia. Zuckerberg dijo al Congreso en julio que la compañía enfrenta una intensa competencia en todo el mundo y está innovando constantemente para desarrollar productos que les gusten a los usuarios y para evitar quedarse atrás.



(Le recomendamos leer: Así le puede sacar un mayor provecho a WhatsApp)



El éxito de Instagram estaba lejos de estar garantizado, dijo a los legisladores. Fueron las inversiones de Facebook en la compañía las que la hicieron exitosa, dijo.

"En retrospectiva, probablemente parezca obvio que Instagram habría alcanzado la escala que tiene hoy, pero en ese momento estaba lejos de ser obvio", dijo al representante Jerrold Nadler, el democrata de Nueva York que preside el Comité Judicial. "Esta ha sido una historia de éxito estadounidense".

También le puede interesar:

- ¿Cuáles fueron los videos en YouTube más vistos en Colombia en 2020?



- Julioprofe logra Récord Guiness con una clase de matemáticas



- El país donde el gobierno paga para que ciudadanos encuentren pareja



BLOOMBERG