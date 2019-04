Facebook ya no permitirá los tests de personalidad

Facebook le indicó a los desarrolladores que las aplicaciones de "utilidad mínima" no se permitirán en su plataforma, lo que incluye los cuestionarios de personalidad, y la red social limitará a las 'apps' de terceros el acceso a datos del usuario que no sirvan para mejorar su funcionamiento.



Esta nueva medida ha sido anunciada este jueves a través de la página de desarrolladores de la red social, donde Facebook proporciona una lista de las APIs (interfaces de programación de aplicaciones) que serán eliminadas como parte de los "compromisos continuos con la privacidad y la seguridad", por lo que pide a los desarrolladores que la revisen por si sus aplicaciones se han visto afectadas.

Las aplicaciones ya existentes en la plataforma que utilizan estas APIs no tendrán acceso a partir del 30 de julio de 2019, y ninguna nueva 'app' tendrá acceso a estas APIs a partir del 30 de este mes.

En el comunicado, Facebook informa que las políticas de uso de su plataforma para desarrolladores se están actualizando para no permitir las aplicaciones "con una utilidad mínima", como los test de personalidad.



Además, la actualización de las políticas de Facebook también aclara que "las aplicaciones no podrán pedir datos de los usuarios que no se usen para enriquecer la experiencia del usuario".



Entre el resto de novedades para desarrolladores, los permisos de usuario aprobados que una aplicación no haya usado en los últimos 90 días pueden considerarse vencidos, alerta la compañía, que llevará a cabo auditorías de estos permisos de forma periódica y eliminará aquellos caducados.



