Meta Platforms Inc acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una larga demanda que acusaba a Facebook de compartir ilegalmente datos de usuarios con la empresa de investigación Cambridge Analytica.



Es "la mayor recuperación jamás lograda en una demanda colectiva de privacidad de datos y la mayor cantidad que Facebook ha pagado para resolver una demanda colectiva privada", dijeron los demandantes en una presentación judicial a última hora del jueves.



El acuerdo acerca a Meta a la resolución de la demanda interpuesta en 2018 por usuarios de Facebook tras revelarse que la firma británica de investigación vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 accedió a los datos de hasta 87 millones de suscriptores de la red social.



El acuerdo requiere la aprobación de un juez federal que supervisa la demanda.



Los abogados de los consumidores habían ido ganando peso para husmear en los registros internos de la empresa y respaldar sus afirmaciones de que Facebook no protegió sus datos personales.



La empresa matriz de Facebook podría haber tenido que pagar cientos de millones de dólares más si hubiera ido a juicio y perdido el caso. "Llegamos a un acuerdo porque es lo mejor para nuestra comunidad y nuestros accionistas", declaró Meta en un comunicado enviado por correo electrónico.



"En los últimos tres años renovamos nuestro enfoque de la privacidad e implementamos un programa integral de privacidad. Esperamos seguir construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad como prioridad".

Desde que se presentó el caso, Facebook ha dejado de permitir que terceros accedan a datos sobre los usuarios a través de sus amigos, dijeron los demandantes en una presentación judicial que detalla el acuerdo.



La empresa también ha reforzado su capacidad para restringir y supervisar el modo en que terceros adquieren y utilizan la información de los usuarios de Facebook, y ha mejorado sus métodos para informar a los usuarios sobre la información que Facebook recopila y comparte información sobre ellos, según el documento.



El mes pasado, Google acordó pagar un total de US$391,5 millones a 40 estados de Estados Unidos para resolver una investigación sobre las controvertidas prácticas de localización, en lo que los funcionarios estatales calificaron como el mayor acuerdo de privacidad de este tipo en la historia de EE.UU.



Por otra parte, un juez aprobó el mes pasado un acuerdo con Meta por US$90 millones para resolver una demanda sobre el uso de cookies del navegador y el botón "Me gusta" de Facebook para rastrear la actividad de los usuarios.



En agosto, Meta declaró ante los tribunales que había aceptado llegar a un acuerdo en la demanda de Cambridge Analytica, pero en ese momento no se revelaron los términos.



Un mes antes, un informe mostraba que el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tendría que sentarse durante seis horas para ser interrogado por los abogados de los demandantes. El mismo documento indicaba que la ex directora de operaciones Sheryl Sandberg también tendría que testificar.



Facebook argumentó que divulgaba sus prácticas en los acuerdos con los usuarios. También dijo que cualquier persona que comparta su información en una red social no debería esperar que se mantuviera su privacidad