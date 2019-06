Según jefe de Instagram, la red social no escucha a los usuarios

¿Alguna vez habló sobre un concierto y poco después encontró un anuncio en Facebook sobre el mismo? No son pocos los usuarios de redes sociales que aseguran que han tenido experiencias que les han hecho creer que de alguna forma el gigante de las redes sociales les escucha y usa lo que dicen para ofrecerles publicidad.



Pues según Adam Mosseri, jefe de Instagram, la popular red social de fotografías propiedad de Facebook, la red social no supervisa las conversaciones privadas de sus usuarios para enviarles luego anuncios dirigidos. Así lo dijo el ejecutivo en una entrevista con la cadena CBS este martes.

La entrevista consultó sobre la influencia de las conversaciones privadas en el despliegue de los anuncios publicitarios. Según Mosseri, se trata de casualidades que pueden ocurrir bien sea por azar o porque son temas que los usuarios tienen en mente y han expresado interés, sin notarlo, con contenidos a través de la red social.



"Nosotros no revisamos sus mensajes, no escuchamos su micrófono (...) sería problemático por muchas razones... aunque sé que usted difícilmente va a creerme", le dijo Mosseri a la presentadora de CBS This Morning Gayle King.

La posibilidad de que el gigante de las redes sociales, con más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales, acceda a información sensible como sus registros de voz y grabaciones sin consentimiento de los usuarios sería un duro golpe después de los diferentes escándalos que ha enfrentado Facebook desde el 2016, con temas como el discurso de odio, el extremismo, la influencia extranjera en los asuntos electorales y el contenido falso.

Episodio de 'Deepfake'

Durante la entrevista, Mosseri, que asumió el liderazgo de la red en octubre, también habló sobre el polémico video falso (deepkafe) de Mark Zuckerberg que fue publicado en esa red social como parte de una muestra artística. El desarrollo, producto de técnicas de inteligencia artificial, ponía al CEO de Facebook a decir frases como que dominaba los secretos de todo el mundo. Pero aunque el video era falso, el nivel de realismo despertó preocupación entre periodistas, organizaciones sociales y analistas.

El video además es una modificación de un clip inicialmente publicado en la plataforma de transmisión de CBS News, CBSN, cuya versión real se transmitió en CBSN en septiembre de 2017.



A pesar de las polémicas, y del reclamo de CBS frente al uso de su marca registrada, Facebook no ha retirado el video, amparando la libertad de expresión.



"No vamos a decidir eliminar un video solo porque es de Mark y Mark es el director. Eso sería realmente inapropiado e irresponsable", defendió Mosseri recalcando que necesitan principios definidos para evaluar los contenidos falsos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET