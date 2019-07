Facebook recibe multa récord de $5 mil millones por mal uso de datos

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) aprobó un acuerdo de privacidad de registro contra Facebook que obliga a la compañía a pagar alrededor de 5 mil millones de dólares para resolver una investigación derivada del escándalo de Cambridge Analytica.



El acuerdo de la FTC fue aprobado por una votación de 3 a 2 y abarca una investigación que se abrió en marzo de 2018 luego de que se hiciera público el escándalo de que Cambridge Analytica, una consultora contratada por la campaña del presidente Donald Trump, obtuviera información personal de usuarios mediante una aplicación de tests de personalidad que circuló en la red social.

El acuerdo de la FTC es considerado la multa de privacidad más grande en la historia y hasta ahora marca la acción más significativa ejercida contra Facebook.



El mal manejo de los datos de usuarios ha impulsado los esfuerzos en Washington para aprobar leyes con el fin de proteger mejor la información personal recopilada por las empresas de tecnología.



Así mismo, a medida que la investigación avanzaba, el presidente de la FTC, Joe Simons, se vio sometido a una creciente presión de los legisladores y defensores de la privacidad para crear un acuerdo difícil que protegiera la privacidad de los usuarios.

A la par que se aprobó el acuerdo de la FTC, Facebook está lidiando con el escrutinio regulatorio en muchos otros frentes. Funcionarios de la Unión Europea están llevando a cabo múltiples investigaciones de protección de datos, mientras que las autoridades antimonopolio de los EE. UU. están examinando el dominio de la compañía en la publicidad digital.



Además, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos abrió investigaciones relacionadas con el escándalo de Cambridge Analytica.

Facebook declinó hacer comentarios al respecto. Por otra parte, el fiscal general de Washington ha demandado a la compañía de Mark Zuckerberg, alegando que no salvaguardó los datos de los usuarios, mientras que otros fiscales generales del estado también están investigando.

FTC, lista para continuar el escrutinio de Facebook

Como parte de un amplio acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que divide la supervisión de cuatro de las compañías de tecnología más grandes, la agencia asumirá la responsabilidad de una posible investigación antimonopolio en

Facebook.



El acuerdo aprobado este viernes se ubica entre los más altos de la FTC, pero la última multa récord de la agencia relacionada con violaciones a la privacidad se produjo en 2012 cuando Google, propiedad de Alphabet, pagó 22,5 millones de dólares para resolver los reclamos que la acusaban de falsificar sus garantías de privacidad a los usuarios de Safari, el navegador de Apple.



Cabe aclarar que la FTC solo puede imponer multas a las empresas que previamente acordaron resolver las reclamaciones con la agencia en virtud de decretos de consentimiento, pero no a quienes son infractores por primera vez.

La FTC ha presionado para obtener mayor autoridad a la hora de penalizar casos de privacidad, aunque algunos han cuestionado si la agencia está o no en condiciones de aprovechar el poder limitado que tiene ahora.



El decreto de consentimiento de la comisión de 2011 con Facebook abordó un grupo de prácticas engañosas por parte de la compañía.



Por ejemplo, Facebook permitió que la información de perfil (fotos, educación, lugar de empleo, etc.) que un usuario eligió restringir a "Sólo amigos" o "Amigos de amigos" sea accesible a las aplicaciones que los amigos de la persona usaron.



Así mismo, les prometió a los usuarios que no compartiría información personal sobre ellos con los anunciantes cuando, de hecho, la compañía identificó a los anunciantes los usuarios que hicieron clic en sus anuncios o a los que se dirigieron los anuncios.



Bajo el acuerdo de 2011, se requirió que Facebook implementara un programa de privacidad, obtuviera el consentimiento expreso de los usuarios antes de realizar cambios que anulen las preferencias de privacidad y se sometiera a auditorías de privacidad regulares.



Facebook ha dicho que los investigadores obtuvieron los datos de los usuarios con su consentimiento y vendieron la información a Cambridge Analytica en violación de

Las políticas de Facebook.



BLOOMBERG