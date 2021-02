Aprenda a utilizar las funciones ocultas que tiene Facebook Messenger

Las cientos de aplicaciones que inundan el mercado y las que constantemente están saliendo para uso de los consumidores tienen tantas funciones como los dispositivos electrónicos, lo cual hace que muchas veces las personas terminen por no usarlas en su totalidad, y lo que es peor, no aprovechen toda su capacidad, perdiéndose de la oportunidad de sacar lo mejor de estas para hacer más fácil su vida.



(Lea también: MetLife Colombia está buscando personal en Bogotá, Cali y Medellín).



A continuación, le comentamos algunas funciones ocultas que tiene Facebook Messenger y que usted no conocía.

Estado Activo

Mire en su perfil de la aplicación la opción de apagar el llamado 'Estado activo'. Esto le permitirá 'ocultarse' de sus contactos, los cuales no podrán saber si está conectado o en línea, así como tampoco cuál fue la última hora en la que se logueó. El paso para esta acción es el siguiente:



1. Haga clic en la parte superior izquierda de su foto de perfil y, luego, en preferencias.



2. Haga clic en 'Estado activo'.



3. Haga clic debajo de 'Mostrar estado activo' para activar o desactivar esa opción.

Modo Oscuro

Para hacer uso de esta alternativa solo debe hacer clic en su foto de perfil. Esto le permite tener acceso a varias funciones. Una de estas es el botón para activar o desactivar el modo oscuro



1. Haga clic en su foto del perfil en la parte superior izquierda y, luego, en 'Preferencias'.



2. Haga clic en 'Aspecto' (el icono de la luna menguante)



3. Debajo de 'Tema', seleccione 'Duplicar preferencias del sistema' y luego 'Contraste alto (oscuro)'.



4. Para revertir el cambio, haga clic en 'Contraste alto (oscuro)' y seleccione 'Duplicar preferencias del sistema'.

Seleccione con quien interactuar

En la opción 'Configuración de Mensajes' puede hacer que los mensajes de sus amigos de Facebook, negocios con los que se conectó y personas en MarketPlace le lleguen siempre a la lista de chats. Las personas con las que no haya chateado solo podrán enviarle solicitudes de mensajes y no sabrán si usted las leyó, a menos que responda.



Abre la app de Messenger.



1. En 'Chats', toca la foto del perfil en la parte superior izquierda.



2. En el menú, toca 'Privacidad'.



3. Toque 'Configuración' de mensajes.



4. Toque junto a 'Personas' que tienen su número de teléfono para activar o desactivar la opción.

Charlas privadas

Una conversación secreta en Messenger tiene cifrado de extremo a extremo y está diseñada para que solo usted y la persona con la que habla tengan acceso a los mensajes. Para activar esta función solo debe seguir estos pasos:



1. Abre la app de Messenger.



2. En 'Chats', toque la foto del perfil en la parte superior izquierda.



3. En el menú, seleccione 'Privacidad'.



4. Busque la opción 'Conversaciones secretas' y actívela.

Después de hacer estos pasos, empiece a usar la opción de 'Charlas privadas' así:



1. Entra en un chat con un contacto.



2. Pulse en su foto de perfil.



3. Baja en el listado hasta ver la opción ‘Conversación secreta’



4. Se abrirá un nuevo chat con cifrado de extremo a extremo y mensajes que desaparecen.

Desaparecer

Pero si lo que desea es una alternativa a conversaciones secretas, el ‘Vanish mode’ es una opción más rápida, aunque carente del cifrado de extremo a extremo:



1. En un chat con un contacto, desliza la pantalla hacia arriba.



2. El 'Vanish Mode' se habrá activado: todos los mensajes que se envíen en ese chat desaparecerán al ser leídos o cuando se cierre la ventana de esa conversación.

Si le exigen prender cámara en reuniones laborales, esto le interesa.



¿Qué pasa si no cobra los giros de Ingreso Solidario?



ECONOMÍA Y NEGOCIOS