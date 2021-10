Mark Zuckerberg niega acusaciones de Frances Haugen sobre Facebook

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó este martes que su compañía anteponga los beneficios a la seguridad y el bienestar de los usuarios, tal y como aseguró la exempleada Frances Haugen en su declaración ante un subcomité del Senado de EE. UU.



Actualmente la red social Facebook se encuentra involucrada en un debate, después de que Frances Haugen, ingeniera de datos y extrabajadora de la plataforma, testificara contra la compañía.



Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa, pues afirmó que durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los gobiernos.

La exempleada de Facebook Frances Haugen testifica durante una audiencia del Comité Senatorial de EE. UU. Foto: AFP

'Acusaciones no tienen sentido': Zuckerberg

El empresario realizó un comunicado en Facebook Foto: Josh Edelson/ AFP

Zuckerberg publicó un largo mensaje en su cuenta personal en la red social en el que defendió a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo estos días.



"En el centro de estas acusaciones se halla la idea de que priorizamos los beneficios a la seguridad y el bienestar. Eso es simplemente falso", enfatizó.



El máximo responsable de Facebook también dijo que "muchas de las acusaciones no tienen sentido" y que no reconoce "la falsa imagen de la compañía que se está pintando".



"El argumento de que fomentamos deliberadamente contenido que enoja a la gente para lograr beneficios carece de lógica. Nosotros ganamos dinero con la publicidad y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que generen enfado", aseguró en su mensaje.



Además, añadió: "La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología. Piensa en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas tecnológicas deben construir experiencias que satisfagan sus necesidades, manteniendolas a salvo".



El mensaje también incluyó un emotivo agradecimiento a los empleados de la compañía y un reconocimiento a su aporte para mejorar la seguridad de dicha red: "Sé que es frustrante ver que el buen trabajo que hacemos se caracteriza erróneamente, especialmente para aquellos de ustedes que están haciendo contribuciones importantes a la seguridad, la integridad, la investigación y el producto".



"Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y agradecido a todos ustedes por el trabajo que hacen aquí todos los días", finalizó.

'La devastadora verdad' de la que habla Haugen

Investigaciones demuestran que Facebook es tóxico para sus usuarios. Foto: Olivier Douliery / AFP

La acusación que levanta Haugen contra Facebook es que la compañía antepuso su propio beneficio frente a la seguridad de los usuarios.



La mujer filtró documentos internos de la compañía al diario 'The Wall Street Journal' en los que aseguró que Facebook oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.



En una entrevista con el programa '60 minutes', la ingeniera de datos aseguró que se había unido a la red social para hacerlo menos tóxico.



"Me uní a Facebook ... porque alguien cercano a mí se radicalizó en línea", dijo la mujer. Y agregó: "Me sentí obligada a tomar un papel activo en la creación de un Facebook mejor y menos tóxico".



Sin embargo, conforme a su testimonio, Frances se dio cuenta que el interés de Facebook no era precisamente ese.



"Lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook, y Facebook una y otra vez optó por optimizar para sus propios intereses, como ganar más dinero", dijo a '60 minutes'.



La mujer también presentó sus acusaciones en una declaración ante la subcomisión del Senado.



"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", dijo ante el Senado.

