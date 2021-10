El acuerdo al que Facebook llegó con medios franceses por las noticias

La red social Facebook y la entidad que agrupa a los diarios franceses anunciaron este jueves un acuerdo para el pago de derechos afines a los periódicos y la creación de Facebook News en Francia.



El convenio establece un acuerdo de licencias para los derechos afines de los contenidos de los diarios agrupados en la Alianza de Prensa de Interés General (APIG, que tiene 284 miembros), siguiendo la ley francesa de 2019, la primera que traspuso una directiva de la Unión Europea en ese sentido.



Los derechos afines son una normativa similar a los derechos de autor aplicada en Europa en favor de los editores y de las agencias de prensa.



Con el pacto alcanzado "se generará una financiación importante para los editores de la Alianza, especialmente para los más pequeños", explicó en un comunicado de Facebook el presidente de APIG, Pierre Louette, consejero delegado del grupo Les Échos-Le Parisien.

El acuerdo es por los contenidos de los diarios agrupados en la Alianza de Prensa de Interés General. Foto: Lukas Coch / EFE

Su nota no detalla las cifras económicas del acuerdo ni el sistema de cálculo de la compensación. Otra novedad del pacto es la creación de Facebook News en Francia a partir de enero próximo, que permitirá a los usuarios de la red social en este país "acceder al contenido de fuentes de información fiables y reputadas".



"Estamos convencidos de que la colaboración continua es el mejor camino a seguir, tanto para los editores como para las plataformas", recalca el comunicado. El acuerdo no incluye a las revistas ni a las agencias de prensa.



Este anuncio llega pocas semanas después de que dos de los principales diarios franceses, Le Monde y Le Figaro, anunciaran que habían alcanzado por su cuenta sendos acuerdos con Facebook sobre el pago de los derechos afines y el uso de sus contenidos en la red social.



Google también alcanzó un acuerdo con APIG en enero de este año, pero su aplicación está pendiente de la justicia. La Autoridad de la Competencia francesa multó en julio al gigante de internet con 500 millones de euros por no negociar de buena fe y le exigió que negociara una remuneración diferente, aunque Google recurrió en los tribunales.

EFE