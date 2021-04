¿Citas amorosas en video? Esta es la opción en la que trabaja Facebook

El confinamiento a causa de la pandemia ha afectado varios aspectos de la vida cotidiana de la población mundial, entre ellos las relaciones interpersonales. En este sentido, las grandes plataformas, como Facebook, le han salido al paso a la ‘nueva normalidad’: la red social habilitó una página para que los usuarios se conozcan a través de cortos videos. Su uso sería gratuito, como la mayoría de aplicaciones de citas en el mercado.

A pesar de que el aplicativo aún no está listo, se conocen algunos detalles sobre cómo funcionaría: las citas se llevarían a cabo por videollamada, a través de ‘Sparked’, desarrollada por el equipo que trabaja en aplicaciones experimentales en la empresa de Mark Zuckerberg.



La compañíaestaría experimentando para ofrecerle a los usuarios nuevas formas de tener una cita a medida que la gente se cansa de deslizar y filtrar cientos de perfiles. Para crear la cuenta, se requiere un perfil de Facebook. Sin embargo, la novedad radica en que no hay perfiles públicos ni funciona con ‘me gusta’, ni 'swiping’, ni ‘mensajes directos’, como lo hace Tinder.



En cambio, la aplicación haría un ciclo de citas rápidas en vídeo que durarían cuatro minutos, ¿será suficiente?. Aún no está claro el número de citas por vídeo que tendría una persona en cada evento, pero los creadores de la aplicación aseguran que “si ambos la pasan bien”, sería posible programar una nueva cita que esta vez dure diez minutos. Si aún quieren seguir conociéndose, ‘Sparked’ sugeriría que pueden intercambiar información y mantener el contacto a través de otras redes sociales como Instagram, iMessage o correo electrónico.



“Citas por vídeo con gente amable”, esas son las palabras con las que los creadores del nuevo aplicativo de Facebook describen la novedad. Así, los usuarios que quieran acceder a este servicio tendrían que indicar qué es lo que los hace ser una pareja amable. Seguidamente, estas respuestas serían revisadas por un humano en ‘Sparked’ antes de que se den las citas.



Adicionalmente, como en las demás aplicaciones de citas, las personas deben elegir si quieren salir con hombres, mujeres, personas no binarias y se les pregunta si estarían abiertos a salir con personas trans.



Este no es el primer producto de citas de Facebook, pues ya existe Facebook Dating que se lanzó en 2019, pero esta opera fuera de la aplicación principal. A pesar de que el equipo de NPE ha lanzado varias aplicaciones, ninguna ha logrado ser exitosa, por lo que los ojos están puestos en la novedad que están preparando con Sparked.



No existe por el momento una aplicación disponible ni para iOS ni para Android, el uso es exclusivo del navegador web, habrá que esperar la respuesta del público y la posibilidad de que tome este modelo, como sus demás competidores.

