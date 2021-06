Los planes de Facebook para entrar al mercado de relojes inteligentes

Facebook quiere dar un paso más como compañía tecnológica y está trabajando en el desarrollo de su primer reloj inteligente, así lo indicó el portal especializado The Verge, quien señaló que el dispositivo podría ser lanzado a mediados del próximo año.



(Le puede interesar: iOS 15: sepa si su iPhone será compatible con ese sistema)

Hasta el momento, la compañía a la que pertenecen las populares redes sociales Facebook e Instagram y la aplicación de mensajería WhatsApp no ha confirmado aún el desarrollo del dispositivo, pero se conoció que el wearable tendrá una pantalla con dos cámaras, que se pueden remover del equipo para tomar fotos y videos.



Así mismo, el equipo tendrá conectividad LTE, con el fin de que no dependa de un teléfono, sino a través de Facebook y servicios en la nube.



(Además: ¿Qué precio tendrán los celulares plegables de Samsung?)



The Verge señaló que el reloj contará con una cámara principal que fue diseñada principalmente para videollamadas y una posterior que tendrá un enfoque automático de 1080p. Su precio podría rondar los 400 dólares.



Según lo que se ha establecido hasta el momento, la empresa ya está trabajando en la segunda y tercera generación de estos artefactos. Y ha realizado una inversión de mil millones de dólares para el desarrollo de este hardware.

También le puede interesar:

- Los movimientos que agitan el mercado de los domicilios en Colombia



- Los cambios que tendrá la telefonía del país desde septiembre



- Google instalará nuevo cable submarino entre EE.UU. y Sudamérica



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET