Lanzan programa gratuito para mujeres sobre marketing digital

Facebook presentó la segunda versión del programa Ella Hace Historia, con el cual se busca capacitar de forma gratuita a unas 2 mil mujeres colombianas en temas de educación financiera y marketing digital.



Las interesadas pueden inscribirse a través de www.facebook.com/business/ellahacehistoria/co desde este martes, 18 de agosto.

El programa, que es realizado en alianza con Colnodo, ofrece un año de capacitación virtual, el cual comienza desde septiembre de este año, en 10 módulos diferentes, enfocados en temas como planes financieros, estrategia de negocios, tecnología aplicada en finanzas, entre otros.



“Los contenidos han sido diseñados por Value for Women y Pearl Consulting, dos consultoras internacionales que están especializadas en iniciativas con perspectiva de género”, indicó Verónica Dibos, coordinadora de Políticas Públicas de Facebook en la Región Andina.



Colombia es uno de los cinco países en los cuales fue lanzada la iniciativa, además de Argentina, Indonesia, México y Filipinas.



Dibos señaló que una de las razones para llevar a cabo esta nueva versión es para ofrecer más herramientas a las emprendedoras del país en medio de la pandemia, ya que un estudio que realizó la OCDE y el Banco Mundial reveló que “los negocios propiedad de mujeres en América Latina son un 11 por ciento más propensos a cerrar debido a la crisis”.

