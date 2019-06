¿De qué se trata Calibra, la nueva billetera virtual de Facebook?

Facebook, la red social de Mark Zuckerberg anunció oficialmente este martes su criptomoneda Libra, la cual contará con el apoyo de otras 27 organizaciones. Sin embargo, a la par que se confirmó la llegada de la criptodivisa para el primer semestre de 2020, la compañía dio a conocer su nueva línea de negocio: Calibra



Se trata de una subsidiaria financiera que dependerá íntegramente de Facebook y en la que no participarán el resto de miembros de la Asociación Libra, el grupo de 27 empresas fundadoras de la criptomoneda.

Calibra funcionará como una billetera digital que será accesible inicialmente desde WhatsApp y Messenger, con la meta de permitir a los usuarios enviar la moneda Libra con la misma facilidad de un mensaje de texto. Además, promete darle a Facebook la posibilidad de incluir servicios financieros, comercio en línea y que más empresas pequeñas le compren publicidad.



"Ciertamente vemos beneficios a largo plazo para Facebook", dijo a la AFP el vicepresidente de Calibra, Tomer Barel Tomer. "Vemos esto como parte del cumplimiento de la misión de Facebook de conectar a la gente en cualquier lugar y eso incluye permitirle intercambiar valores", agregó.

Vemos esto como parte del cumplimiento de la misión de Facebook de conectar a la gente en cualquier lugar y eso incluye permitirle intercambiar valores FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, con una incursión mayor en los servicios financieros está la preocupación de que Facebook sepa exactamente qué es lo que motiva una compra para redirigir futuras campañas de anuncios con mayor efectividad. Por lo que para poner en marcha su propia billetera digital, Calibra, debiera permitirle cerrar esa brecha de ponerse en el medio de las transacciones de los consumidores.



Kevin Weil, vicepresidente de Calibra, indicó que la información financiera de los usuarios de Calibra está estrictamente separada de los datos de Facebook y no será utilizada con fines publicitarios.



"Sin el consentimiento del cliente" no se compartirá información de la cuenta o datos financieros con Facebook ni con terceros. ​Las transacciones que se lleven a cabo mediante este servicio no influirán, por ejemplo, en los anuncios que luego le aparezcan al usuario en la red social, salvo que este haya dado permiso expreso para ello.



TECNÓSFERA

*Con agencias