SIC insiste a Facebook en la protección de datos de colombianos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) insistió a Facebook que mejore las garantías de seguridad de la información de los más de 31 millones de usuarios colombianos en esa red social.

La SIC, como autoridad nacional de protección de datos personales, emitió un comunicado este lunes dando resolución a los recursos de reposición y apelación interpuestos por Facebook Colombia S.A.S. contra la resolución 1321 del 24 de enero de 2019.



La resolución había ordenado a la red social el adoptar nuevas medidas y mejorar las existentes para garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios de esta red. Esa situación estuvo ligada a la primera audiencia pública de Facebook en Colombia, en la que se citó a la red social y a Google ante la Corte Constitucional, y se evaluaron temas como el insulto en las redes sociales y la protección de datos personales.

Mediante la resolución 4885, conocida públicamente este lunes, pero con fecha del 13 de febrero, el organismo de control confirmó la orden impartida, en donde se sacaron las siguientes conclusiones.



- Facebook Colombia S.A.S. realiza una actividad que involucra el tratamiento de datos personales, ya que para prestar sus servicios de publicidad utiliza los datos de los usuarios de Facebook Inc, por lo que “sin esta información, esa sociedad colombiana no podría prestar sus servicios”.



En otras palabras, reitera la SIC, el modelo de negocios de Facebook Colombia S.A.S. se basa en la recolección, uso y circulación de la información que realiza Facebook Inc.





- Facebook Colombia S.A.S. es corresponsable del tratamiento de datos personales de los usuarios de la plataforma en Colombia, en virtud de sus vínculos jurídicos y económicos con el Grupo Facebook, y su participación en el tratamiento de esos datos.



- Una empresa tan determinante en la ciberseguridad del mundo como lo es Facebook, en razón de la cantidad y calidad de información que maneja, tiene el deber de ser más que diligente en el tratamiento de datos, a fin de garantizar la protección de las personas y su privacidad.



Debido a lo anterior, la SIC aseguró que esa empresa no debería ahorrar esfuerzos para mejorar los niveles de seguridad que exige la regulación para todos los usuarios de esa red social digital.



Y aplicando la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que exige que los datos personales se traten con “las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento”, la SIC sostuvo que Facebook Colombia S.A.S tiene plazo hasta el 14 de junio del 2020 para implementar medidas útiles, y eficaces de seguridad que eviten lo siguiente:



- Acceso no autorizado o fraudulento.

- Uso no autorizado o fraudulento.

- Consulta no autorizada o fraudulenta.

- Adulteración no autorizada o fraudulenta.

- Pérdida no autorizada o fraudulenta.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET