La acusación contra Facebook de ‘espiar’ a usuarios en Instagram

Facebook Inc. ha sido objeto de una demanda nuevamente, esta vez por espiar presuntamente a usuarios de Instagram a través del uso no autorizado de las cámaras de sus teléfonos móviles.



La demanda surge de informaciones publicadas por medios de comunicación en julio de que la aplicación para compartir fotos parecía estar accediendo a las cámaras del iPhone, incluso cuando no se usaban activamente.



(Le puede interesar: ‘Las redes sociales son peores que los cigarrillos’)

Facebook negó las informaciones y señaló que se trataba de un error técnico, que estaba corrigiendo, el cual generaba lo que dijo que eran notificaciones falsas de que Instagram estaba accediendo a cámaras de móviles de iPhone.



En la demanda presentada el jueves ante un tribunal federal de San Francisco, la usuaria de Instagram de Nueva Jersey, Brittany Conditi, sostiene que el uso de la cámara por parte de la aplicación es intencional y se realiza con el fin de recopilar "datos lucrativos y valiosos sobre sus usuarios a los que de otro modo no tendría acceso".



(Lea también: ¿Cómo proteger a los menores en las redes sociales?)

La usuaria de Instagram de Nueva Jersey, Brittany Conditi, sostiene que el uso de la cámara por parte de la aplicación es intencional Foto: iStock

Al "obtener datos personales extremadamente privados e íntimos de sus usuarios, incluso en la privacidad de sus propios hogares", Instagram y Facebook pueden recopilar "información valiosa y estudios de mercado", según la denuncia.



(Le recomendamos leer: La amenaza de Trump sobre el acuerdo de TikTok)



Facebook se rehusó a hacer comentarios. En una demanda presentada el mes pasado, Facebook fue acusada de usar tecnología de reconocimiento facial para recabar ilegalmente datos biométricos de sus más de 100 millones de usuarios de Instagram.



Facebook negó la acusación y dijo que Instagram no usa tecnología de reconocimiento facial. El caso es Conditi v. Instagram, LLC, 20-cv-06534, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de California (San Francisco).

También le puede interesar:

- Así puede mantener seguro su celular de cualquier ataque



- El ajuste en seguridad que está probando WhatsApp



- Conozca la nueva herramienta de Facebook para pequeñas empresas



BLOOMBERG