Pobre billonario, los dolores financieros de Mark Zuckerberg

Es probable que Mark Zuckerberg no recuerde 2018 como un buen año.



La fortuna del fundador y CEO de Facebook se redujo 17.400 millones de dólares en el último trimestre mientras su empresa enfrenta señalamientos nuevos por su tratamiento de las críticas y viejos, por su aparente falta de resultados ante la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos.

Las acciones del gigante tecnológico cayeron un 3 por ciento la semana pasada por renovados temores a un escrutinio regulatorio tras un reporte de The New York Times, el miércoles, sobre sus intentos por desviar las críticas respecto al manejo de propaganda rusa en la red social. A 139,5 dólares por acción, se trata de su nivel más bajo desde abril de 2017.

A sus 34 años, Zuckerberg acusó el golpe de manera personal, no solo por el descenso de su fortuna, que lo mandó del tercero al sexto lugar en la lista de los hombre más ricos del mundo, sino porque acrecienta los señalamientos de su papel en la crisis de la empresa y las dudas acerca de si debería apartarse de su cargo.



Si se considera la pérdida de valor de la acción desde julio, la fortuna de Zuckerberg ha caído más de 31.000 millones y se ubica hoy en 55.300 millones, a corta distancia de la de Larry Ellison, el fundador de Oracle, que con 54.700 millones de dólares ocupa el séptimo lugar del listado.



Zuckerberg tuvo que enfrentar nuevas presiones el viernes, cuando los senadores Chris Coons y Bob Corker advirtieron que el Congreso se plantea imponer nuevas regulaciones para controlar a su compañía a menos que aborde de manera contundente las preocupaciones sobre la privacidad y la difusión de información errónea en su plataforma.



Hablando en una entrevista conjunta al margen de un foro de desarrollo en Wilmington, Delaware, los dos senadores dijeron que a Facebook probablemente no le gustaría lo que hace el Congreso, por lo que primero debe encontrar una solución.

“Si no lo hacen, si continúan actuando como si no pudiéramos dignarnos a regularlos, serán regulados y se sentirán sorprendidos de lo rápido que pueda suceder”, dijo Coons, un demócrata de Delaware.



BLOOMBERG