Facebook eliminó cientos de grupos de teorías conspirativas

La red social Facebook anunció este miércoles que eliminó cientos de grupos, páginas y anuncios vinculados al movimiento QAnon, un fenómeno de internet que promueve teorías sin base alguna sobre una red de conspiraciones para derrocar al presidente estadounidense, Donald Trump, entre otras cosas.



En una entrada en su blog oficial, la firma que dirige Mark Zuckerberg justificó la decisión al asegurar que los contenidos compartidos por estos grupos vanagloriaban o sugerían el uso de la violencia y, pese a no cumplir los requisitos para ser designados una "organización peligrosa", sí se ha demostrado que "suponen un riesgo para la seguridad pública".



Así, en las últimas semanas, Facebook ha eliminado más de 790 grupos vinculados a QAnon, 100 páginas y 1.500 anuncios, y ha bloqueado el uso de más de 300 "hashtags" en su portal y en Instagram (de su propiedad) relacionados con este movimiento.



En los últimos tiempos, activistas de QAnon han aumentado sus ataques en línea contra personas o representantes políticos que consideran parte de una campaña secreta para acabar con la presidencia de Trump. Hace dos años, un hombre que se inspiró en las historias de QAnon, cargado de armas y en un vehículo blindado, bloqueó el paso en la presa Hoover, en el estado de Nevada, por "sentido de patriotismo y para desvelar verdades ocultas".



En febrero se declaró culpable de amenazas terroristas. A comienzos de año, un joven de 24 años fue acusado de matar al líder del clan mafioso de los Gambino, y este ha reiterado que el crimen estuvo motivado por su obsesión con las teorías de QAnon.



No es extraño ver símbolos como la "Q" en apoyo a QAnon en los mítines de Trump, que ha retuiteado contenido vinculado a este movimiento, mientras que algunos líderes conservadores han mostrado su simpatías con las teorías que representan.



En julio, Twitter suspendió más de 7.000 cuentas asociadas con QAnon, anunció que dejaría de promover como "trending topics" -su sección de temas más populares- asuntos relacionados con este movimiento y que bloquearía enlaces a páginas que promuevan estas teorías de la conspiración no basadas en hechos.

EFE