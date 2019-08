¿Por qué Facebook eliminó el 'asalto al Área 51'?

Irrumpir frente a una base militar y armar la fiesta de la vida tal vez no es la mejor idea, pero en cuestión de semanas un evento (y varias copias) en Facebook lograron que millones de usuarios de esa red social dieran clic en el botón 'asistiré', diciendo que potencialmente se dirigirían al Área 51, una misteriosa base militar ubicada en Nevada, EE. UU., para liberar a supuestos extraterrestres encerrados por el gobierno de ese país.



La cuestión conspirativa llegó a ser viral, con publicaciones de famosos como Miley Cyrus, Danny Trejo y Liam Cunningham que decían 'cuenta conmigo área 51'. Hasta youtubers como Julio Profe o Yodeling Kid (Mason Ramsey), subieron en publicaciones aludiendo a la tendencia.

Esta semana, después de que 'Storm Area 51, The Can't Stop All of Us' (Toma Área 51, no podrán detenernos a todos en inglés) alcanzara los dos millones de asistentes potenciales, Facebook decidió eliminar el evento viral. La cita, programada para la madrugada del 20 de septiembre, ha sido material inagotable de memes y fuente de polémicas que van desde eventos que responden pidiendo atención para cuestiones "más importantes" (como limpiar playas), hasta el llamado de algunos académicos a evitar que personas inocentes tomen por chiste a las instituciones militares del país.



Las razones de la red social dirigida por Mark Zukerberg no han sido detalladas, más allá de una notificación de eliminación que obedece a "violar los estándares comunitarios" de la red social.

Una red no detiene lo viral

Teorías de conspiración, aliens, fiesta y diversión son los ingredientes de este cóctel viral. Lo que hace que tenga tanta fuerza es que más allá del chiste está anclado en una serie de rumores y teorías, ampliamente difundidas en las redes sociales, sobre la existencia de vida en otros planetas, visitas de extraterrestres, abducciones y otros fenómenos sobrenaturales.



Aunque el objetivo más probable de la eliminación de estos eventos en Facebook podría ser evitar una potencial violencia en la congregación de personas con un objetivo 'bélico', el 'tatequito' de Facebook no es suficiente. Miles de usuarios migraron el evento a una conversación masiva y descentralizada en Reddit y Twitter, para seguir animando a otros a irrumpir en la base militar.

"Dios, estaba tan emocionado de ver que la población del mundo reducida por #livestream. Lástima que no podamos ver el interior de #Area51", reza uno de los tuits.



En Reddit, entre comentarios de burla, algunos usuarios aseguran que las tecnológicas no tienen por qué explicar la eliminación del evento.



"Considerando que invadir una base militar es una actividad ilegal y que no se debe alojar y promover un evento para incitar a la gente a una actividad ilegal, es bastante razonable que Facebook tomara medidas de raíz. Cualquiera entendería si un evento como 'Conduzcamos a 60 millas por hora en las zonas escolares' o 'Regalemos alcohol gratis a menores de edad' fuera removido de esa red", comentó el usuario Timetmannetje en un hilo sobre la conversación del evento.

Según dijo Mathew Roberts, el creador del evento, en entrevista con el portal especializado Cnet, Facebook le informó que el evento porque "iba en contra de los" Estándares de la Comunidad", pero asegura que no había razón para que lo borraran.



Aunque comenzó como una broma de un estudiante californiano, el joven está planeando un festival, presencial y real, para el mismo día en el que estaba citado el evento virtual. El 'festival real', se llevaría a cabo en algún lugar que no sea una base militar altamente clasificada, pero ese evento también fue eliminado por la red social.

Roberts, que espera a más de 20.000 personas en ése festival de último momento, asegura que su intención es alejar a gente de la base militar. Sin embargo, la idea de un evento creado sin logística previa podría afectar a las comunidades que viven en áreas cercanas y que según reportes locales ya tienen hoteles llenos con reservas para esa fecha.

¿Por qué el Área 51?

La obsesión de internet con Área 51 se remonta a los rumores, aprovechados turísticamente, de que en ese sector de Nevada hay visitas de seres de otros planetas. No en vano, los alrededores tienen tiendas y comercios que explotan la idea de un punto alienígena en ese país.



Tras años de rumores, para el 2013, la CIA admitió la existencia del Área 51 oficialmente. Aclaró que se trataba de una base aérea militar utilizada durante la Guerra Fría para realizar pruebas secretas de aviones espía. El sitio, según algunos reportes locales, basados en una investigación de la Universidad George Washington, podría haber sido creado por orden del mandatario Dwight Eisenhower en la década de 1950.

Aunque se trate, aparentemente, de un chiste viral, la idea de que alguna persona, cientos o miles, literalmente planeen una manifestación frente a una de las bases militares más protegidas del mundo puede acabar un desenlace trágico.

Como reportó BBC hace algunas semanas, múltiples letreros alrededor de Área 51 advierten que es un área restringida y que está prohibido tomar fotografías o la entrada de personal no autorizado. Entre otras, las violaciones a esas restricciones podrían acarrear multas por 5.000 dólares o hasta un año de cárcel.



El medio británico reportó que algunos reporteros de la BBC se adentraron unos metros en la base en 2012 y terminaron en el suelo con soldados apuntándoles con sus armas.



Así mismo, en julio, una vocera de la fuerza aérea estadounidense dijo al Washington Post que la institución militar tenía conocimiento del evento y envió una advertencia a todos los usuarios, que inspirados en la serie japonesa de ninjas Naruto (uno de los memes más recurrentes), quisieran irrumpir en la base. "La Fuerza Aérea de los Estados Unidos siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus activos", dijo.



