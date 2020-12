Facebook está desarrollando un dispositivo que leería mentes

En medio de la reunión de fin de año de los empleados de Facebook, que fue conducida por Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, se anunció que la empresa tiene planes de crear un sensor neuronal que tendría la capacidad de detectar los pensamientos de las personas.



(Siga leyendo: El bitcóin supera los 20.000 dólares por primera vez en su historia).

El sitio web de noticias ‘BuzzFeed News’ obtuvo el audio de esta conferencia digital, que se llevó a cabo el 15 de diciembre. El medio también pidió a Liz Bourgeois, portavoz de Facebook, referirse a la grabación.



La empleada se negó a dar su testimonio.



De igual forma, durante la reunión los ejecutivos hicieron anuncios importantes sobre los más de 20.000 nuevos trabajadores que agregó la red social este año.



Además, se conoció que los centros de datos de Facebook están recibiendo “nuevos sistemas” que permitirían que la inteligencia artificial (IA) de Facebook superara los estándares actuales y también mejoraría la velocidad de los centros de datos de un 100 % a un 300 %, de acuerdo a lo que dicho en la conferencia.



(Además: ¿Cómo funcionaría el temporizador que Instagram integrará en stories?).



Pero la revelación de Mike Schroepfer, director de tecnología de Facebook, fue la más sorprendente.

Dispositivo para leer la mente

En septiembre de 2019, Facebook anunció la compra de CTRL-labs, startup (organización que desarrolla productos o servicios con un alto contenido de innovación), dedicada a la investigación tecnológica que busca el control de dispositivos con el cerebro mediante señales neuronales.



(Le puede interesar: Oracle abandona Silicon Valley y traslada su sede a Texas).



De acuerdo con ‘Buzzfeed News’, Schroepfer aseguró en el audio que el progreso de la compañía en el campo de la neuro-tecnología ha sido fructífero: Hasta ahora el sensor toma “señales neuronales provenientes de mi cerebro, bajando por mi médula espinal a lo largo de mi brazo y hasta mi muñeca”.



También aclaró que es un invento que debe ser trabajado con responsabilidad, ya que implica un grado de confianza muy alto por parte de los posibles clientes: “Es imperativo que hagamos esto bien para que las personas de todo el mundo obtengan estas increíbles tecnologías, sin experimentar las desventajas".



(Además: Facebook y Google enfrentarían multas bajo nuevas normas europeas).



Schroepfer aseveró que las posibilidades de uso son infinitas: podría utilizarse para sostener un objeto virtual, no tener que escribir un mensaje o controlar un personaje en un videojuego.

Tenemos el privilegio de ver el futuro, porque lo estamos construyendo FACEBOOK

TWITTER

Dispositivo que resumiría textos

También se anunciaron proyectos como el ‘Tldr’, acrónimo de “demasiado tiempo, no se leyó” (too long; didn't read, en inglés), que tendría la capacidad de resumir artículos y noticias para que los usuarios no tuviesen que entrar a la página de origen.



(Le recomendamos: Los hechos tecnológicos que pasaron en el país en el 2020).



Además, presentaron un traductor universal y una nueva red social de realidad virtual en la que los usuarios podrían socializar con los demás por medio de avatares propios (similar a Oasis, de ‘Ready Player One’).



(Le recomendamos: Los hechos tecnológicos que pasaron en el país en el 2020).

Tendencias EL TIEMPO