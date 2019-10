CEO de Facebook admite que Libra es un 'proyecto riesgoso'

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se presentó ante un Congreso de EE. UU. escéptico para explicar los ambiciosos planes de su empresa con una criptomoneda propia.



Según la empres, Libra beneficiará a millones de personas en países emergentes y dará acceso financiero a sociedades que no cuentan con amplia bancarización.

La audiencia ante el comité financiero de la Casa de Representantes inició en horas de la mañana y permitirá a cada uno de los 60 miembros del comité hablar o hacer preguntas durante 5 minutos, además del tiempo previsto para las declaraciones de apertura y descansos. Suponiendo que la mayoría de ellos se presenten para aprovechar su tiempo asignado, eso significa que la audiencia podría durar más de cinco horas.

Para el momento de esta publicación, Zuckerberg ha comparecido en el Congreso durante más de 70 minutos para responder a las preguntas de los legisladores no solo sobre su moneda virtual sino también sobre temas de preocupación como la remoción de contenido nocivo, la protección de datos personales y la futura integración entre sus principales aplicaciones. Los funcionarios del gobierno y los bancos centrales en EE. UU. y Europa han expresado su preocupación sobre cómo el proyecto protegería la privacidad de los usuarios y evitaría que los delincuentes la utilicen para lavar dinero.

En su segunda aparición en el Congreso desde abril de 2018, el tono del CEO de Facebook llamó a la consideración sobre los esfuerzos crecientes de la compañía, el trabajo con organizaciones aliadas y la reiteración de que "estamos haciendo el mejor esfuerzo para frenar esos contenido en internet, frente a lo que ocurre en otras compañías". Sobre Libra, el cofundador del gigante de las redes sociales dijo: "Estamos tratando de crear un sistema de pago global".



Zuckerberg también entregó respuestas sobre distintas cuestiones incluyendo el desafío de los 'Deepfakes' (videos realistas creados con inteligencia artificial) y el modelo de segmentación de publicidad de sus anuncios. También se pronunció ante reclamos por contenido de explotación sexual infantil.



En un momento de tensión, la congresista Ann Wagner, del estado de Missouri, cuestionó a Zuckerberg por qué creía que algunos de sus aliados en Libra (Paypal, Visa y Mastercard) habían decidido retirarse del proyecto. El ejecutivo de 35 años dijo que era preferible preguntarles a ellos y, ante la insistencia de Wagner, Zuckerberg dijo que probablemente es porque "Libra es un proyecto riesgoso y ha habido mucho escrutinio".



El congresista Brad Sherman, de California, en un tono bastante incisivo le dijo a Zuckerberg que "no se esconda tras los pobres" y las buenas intenciones. "Sé que tiene 100 abogados que le dicen que todo lo que esta haciendo es legal y que va a estar a salvo. Pero debido al daño que esto puede hacer, si esto explota como creo que puede ocurrir, usted no podrá esconderse bajo la idea de que no fue culpa suya y que no sabía que evasores de impuestos y distribuidores de droga utilizaron su plataforma con billeteras anónimas", dijo el legislador.



En julio, David Marcus, líder los esfuerzos de Facebook en Libra, testificó ante el mismo comité en un esfuerzo por calmar las preocupaciones de algunos legisladores



Bill Huizenga, congresista por Michigan, preguntó a Zuckerberg cómo funcionarán las decisiones en Libra y retomó algunas declaraciones de Marcus. Esto llevó a Zuckerberg a aclarar que Calibra, herramienta de Facebook que operará como billetera virtual, tiene 1 de los 5 asientos en la junta directiva de la asociación.



Huizenga también cuestionó a la red social sobre cuál ha sido el diálogo del equipo con reguladores en EE. UU. y Europa, pero aclaró que ve a la red social y a Libra como una "herramienta neutra", cuyo uso puede ser para beneficiar o para dañar según quién la use. También dijo que no culpa a Zuckerberg por lo que Facebook se ha convertido y dijo que las herramientas deben ser reguladas para evitar que sean usadas de forma abusiva.



"Creo que usted debe ayudarnos a entender cuál es la línea entre nuestros derechos civiles y la seguridad de nuestra sociedad independientemente de las herramientas", dijo el representante.





Noticia en desarrollo...

Vea la transmisión de la audiencia ante el comité financiero de la Casa de Representantes en EE. UU., aquí.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Bloomberg