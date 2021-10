Facebook elimina video de Bolsonaro en el que asocia vacunas con el sida

Facebook eliminó un video, del pasado jueves, en el que el presidente Jair Bolsonaro mencionó una información falsa que circula por las redes sociales asociando la vacuna contra el coronavirus con el sida.

Aunque Facebook ya había retirado contenido del mandatario relacionado con el covid, es la primera vez que elimina su conexión semanal en la red social.



Bolsonaro mencionó la existencia de un mensaje que dice que hay informes oficiales del gobierno del Reino Unido que "sugieren" que los totalmente vacunados están desarrollando la enfermedad del sida "mucho más rápidamente de lo previsto".

Facebook Twitter Linkedin

En medio de la pandemia, el mandatario propició algunas aglomeraciones. Foto: AFP

(Le puede interesar: El informe que pone a Bolsonaro en el centro del mal manejo de la pandemia).

Facebook Twitter Linkedin

Bolsonaro publicó un video asociando las vacunas con el sida. Foto: Evaristo Sa.AFP

"Recomiendo que lean la noticia. No la voy a leer aquí porque puedo tener problemas con mi live", dijo el mandatario.



La información, compartida al menos 390 veces por usuarios de redes sociales desde el pasado 20 de octubre, fue desmentida por el gobierno británico al servicio de fact-checking de la 'AFP'.



La Sociedad Brasileña de Infectología aclaró el sábado en un comunicado que "no se conoce ninguna relación entre cualquier vacuna contra el covid-19 y el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida".



Este lunes por la mañana, no podía accederse al video de las cuentas del presidente ni en Facebook ni en Instragram.



"Nuestras políticas no permiten alegaciones de que las vacunas contra el covid-19 matan o pueden causar daños graves a las personas", declaró un portavoz de la compañía.

(Además: Alec Baldwin, coleccionista de polémicas, había logrado la estabilidad).

Los estudios científicos demostraron hasta ahora que las vacunas anticovid son seguras.



Facebook ya había retirado en marzo un video en el que Bolsonaro, un crítico de las medidas preventivas y de las vacunas anticovid, alentaba las aglomeraciones, en un momento en que en Brasil morían unas 2.500 personas diarias por coronavirus.



También fue eliminado de sus cuentas de Facebook e Instagram.



El mandatario suele ser acusado de difundir noticias falsas.



En agosto, el Supremo Tribunal Federal decidió investigarle por crímenes de "calumnia" e "incitación al crimen", entre otras causas relacionadas con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica en Brasil.

Facebook Twitter Linkedin

Un informe de una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro agravó la crisis por "decisión política" y lo acusó de "crímenes contra la humanidad". Foto: AFP

Otras polémicas de Bolsonaro

La reticencia de Bolsonaro por recibir la vacuna -ha dicho, en reiteradas ocasiones, que será el último brasileño en inmunizarse- lo ha llevado a perderse al menos dos eventos significativos.



El primero ocurrió durante la Asamblea General de la ONU. El mandatario brasileño estuvo en Nueva York dada la coyuntura, sin embargo, no pudo entrar a algunos locales comerciales en los cuales solo recibían clientes vacunados.



Uno de los miembros del gabinete del presidente publicó una imagen en Twitter de una 'cena de gala' en la ciudad estadounidense: Bolsonaro y sus acompañantes comían pizza en un andén.

Hace un par de semanas se conoció que Bolsonaro, visiblemente ofuscado, no pudo entrar a un partido en Sao Paulo dado que el estadio tenía como requisito la vacunación.

Más noticias

Piden inculpar a Bolsonaro por 10 delitos por su gestión de la pandemia

Pintaron un mural en São Paulo con cenizas de graves incendios amazónicos

Conozca cuáles son los países con mayor PIB de América Latina

Asia y Latinoamérica: dos paradigmas de desarrollo

Tendencias EL TIEMPO

*Con AFP