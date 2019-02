Facebook anuncia supervisores de anunciantes para la Unión Europea

Facebook comenzará a examinar a los anunciantes políticos en Europa y mostrará el origen de pagos por anuncios específicos a partir de marzo. Así lo anunció el relacionista de la compañía Nick Clegg, ex viceprimer ministro de Estados Unidos, quien desde el año pasado fue contratado por la red social dirigir los esfuerzos de cabildeo de la compañía.

El primer discurso de Clegg desde que asumió el cargo en Facebook buscó explicar las medidas que pretender tomar Facebook para reparar su reputación y asumir una mayor responsabilidad con el impacto que genera en la sociedad.

"Estamos al comienzo de una discusión que ya no trata sobre si se deben regular las redes sociales, sino sobre cómo deben regularse", dijo Clegg.



El ex político dijo que Facebook solo comenzaría a limitar la compra de ciertos tipos de anuncios en Europa al establecer entidades "autorizadas", que han confirmado su identidad en Facebook previamente.



Según el directivo de cabildeo, los usuarios podrán buscar información sobre anuncios específicos en un archivo de datos sobre el rendimiento de las promociones contempladas, como cuánto se pagó por ellas y los datos demográficos de las personas que las vieron. La información estará disponible por un plazo de hasta siete años.



El cambio cubrirá tanto a los anuncios electorales, como a los llamados "anuncios temáticos", que según dijo Clegg, se centran en temas altamente politizados, como puede ser la inmigración.



Facebook "tiene que hacer mucho más para restablecer la confianza de los reguladores y muchos de sus usuarios", dijo el lunes la comisionada de Justicia de la UE, Vera Jourova, después de una reunión con Clegg. Los reguladores de la UE "están siguiendo de cerca las acciones de Facebook y el camino que deciden tomar cuando se trata de la protección de datos personales".



Jourova también dijo que espera que Facebook comience a mostrar "acciones más concretas" y "menos retórica o disculpas" en la forma en que protege a los usuarios de noticias falsas o elecciones para que no sean manipulados.



Clegg también dijo que la compañía estaba considerando crear un organismo de apelaciones externo independiente, al cual el público podría plantear inquietudes sobre las decisiones de contenido tomadas por Facebook.



La visita de Clegg a Bruselas se produce cuando Europa se prepara para unas próximas elecciones. Facebook, junto con Google, Twitter y otras compañías de tecnología y publicidad de Alphabet, acordaron en septiembre un código de conducta para combatir la desinformación en sus plataformas.



Eso incluye la implementación de herramientas de transparencia para anuncios políticos en Europa después de su despliegue en EE. UU. Facebook ya ha comenzado a proporcionar estas herramientas de transparencia en torno a los anuncios políticos en ese país.



Clegg también expresó preocupación por el desarrollo de falsificaciones profundas, especialmente en los casos en que es "básicamente imposible distinguir si un político generado por computadora es una persona real o no".



Dijo que la compañía está tratando de averiguar cuáles serían sus defensas y qué tipo de herramientas de aprendizaje automático podría necesitar para combatir la "nueva frontera muy preocupante".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET