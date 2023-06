Así ocurrió el episodio según el testimonio de un ciudadano. Grabaron unos segundos de la videollamada, interrumpieron la comunicación y luego le escribieron diciendo que si no les pagaba lo que exigían iban a difundir las imágenes. Por eso si usted es de los que le contesta a extraños tenga cuidado porque le podría pasar lo mismo.

Todo comenzó cuando el hombre le respondió una videollamada que duró diez segundos. En esta le mostraban una chica teniendo imágenes obscenas. “Mi cara apareció en el video durante los 10 segundos observando, después cortaron la llamada y empezaron las amenazas”.

Los extraños le pedían dos mil dólares para devolverle el video que acababan de grabar. Le decían que se trataba de una menor de 13 años y que él aparecía viéndola.

Asustado, consiguió parte del dinero. “Les mandé 200 dólares, desafortunadamente pensando en que esto podría traer consecuencias gravísimas para mi ámbito laboral y para mi vida personal”, pues podría quedar como un consumidor de pornografía sin serlo.

Facebook Twitter Linkedin

Extorsiona por medio de mensajes Foto: City Tv

Pero las amenazas siguieron. Los criminales le decían en mensajes de texto “que eso no les alcanzaba porque supuestamente tenían una persona enferma en otro país, la cual necesitaban curar y que el médico les pedía no sé cuánto dinero para poder hacerle una operación”.



(Le recomendamos leer: El 20 de diciembre se hará la subasta de espectro de 5G)



La víctima decidió no seguir accediendo al chantaje e “inmediatamente pusimos la denuncia, por redes inhabilitamos todas las cuentas y a la Policía también se le informó ese mismo día, averiguando al 165”.



Allí le aseguraron “que no iba a pasar nada y que estuviera tranquilo, que no les siguiera el juego de las extorsiones y que cerrara o eliminara todas las redes sociales”, detalló.

Facebook Twitter Linkedin

Con un simple clic, usted puede caer en elaboradas redes de estafa. Foto: iStock

No caiga en la trampa

Si ingresa a alguno de sus dispositivos una videollamada, ya sea a través de WhatsApp, de Messenger, de Instagram o por cualquier red social, tome estas precauciones para no caer en la trampa de los delincuentes:



Si decide contestarle a un desconocido, tape la cámara o desactívela. Luego constate quién está al otro lado de la pantalla.



(También puede leer: 'Por mercado, usuarios e infraestructura, Colombia fue elegida por WhatsApp')



Conteste solo las videollamadas que ya ha acordado previamente con alguien, incluso con un amigo suyo, porque los delincuentes podrían estar usando la identidad de alguno de sus conocidos.



Simplemente no conteste.

Así engañan a las personas por medio de páginas oficiales

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima de esta modalidad de extorsión

Más noticias de su interés

'No deberían tenerle miedo a la IA': tres áreas en las que ya mejora nuestras vidas

Así puede aprender a programar publicaciones en Instagram

¿Cómo funcionan las herramientas para diseño gráfico que usan IA?