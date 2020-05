Exministra Constaín explica por qué se fue del Gobierno

No parece existir ninguna duda sobre el tema. El gran salto a la digitalización del país en todas sus actividades, desde la extensión de internet a la nación rural hasta la masificación de redes de comunicación interconectadas, desde la aplicación de un sistema informático para aumentar y organizar la producción hasta la actualización de esa tecnología en el país, fue la realización que caracterizó la obra de una ministra, Sylvia Constaín, que ha sido llamada, gracias a su conocimiento y su capacidad, a una gran multinacional en Estados Unidos.

Su retiro del gabinete, para asumir ese nuevo reto, podría llamarse ‘crónica de una renuncia anunciada’...



A finales del año pasado recibí una oferta para trabajar fuera de Colombia que me llamó mucho la atención y que compartí con el Presidente inmediatamente. Como nos encontrábamos en la mitad de varios procesos complejos para el país, acordamos trabajar hasta finales de abril para sacar adelante estas iniciativas, y las cumplimos. Desde el primer día, el Presidente me dijo explícitamente que conectar a todos los colombianos era una prioridad de su gobierno.



Son difíciles de creer las razones que me expone como razón de su renuncia…



No es infrecuente que haya especulaciones cuando un ministro se va. Para mí no es fácil dejar un trabajo apasionante y de tanto impacto. Comienzo una nueva etapa laboral este lunes, y me voy muy agradecida con el país y con el Presidente.



Pero, entonces, es cierto que usted había renunciado hace varios meses…



Como lo mencioné, el Presidente y yo hablamos sobre este tema en diciembre y nos fijamos unos objetivos que cumplimos.



Si es así, ¿por qué antes decidió quedarse y ahora irse?



No es que decidiera quedarme y ahora irme. Usted sabe que mi desarrollo profesional y académico ha estado sobre todo en la arena internacional, en virtud de lo cual he trabajado en Estados Unidos, Argentina y Suiza, además de Colombia, en temas de comercio y tecnología con el Gobierno colombiano y con compañías como Apple y Facebook. El trabajo del Gobierno nunca para; de manera que, desde ese punto de vista, nunca sería un buen momento para irse. Pero en mi caso, quería cerrar procesos importantes para el país que veníamos trabajando como la subasta de espectro, la asignación de emisoras comunitarias, que no se hacía hace más de una década, y la estructuración y licitación de un nuevo operador del dominio .CO. Estos temas culminaron exitosamente para el país.



Si usted estaba adelantando una transformación total en los sistemas de comunicación en el país, ¿por qué los abandona sin concluirlos?



La transformación digital nunca acaba. No hay ningún momento en que un país pueda decir ‘llegamos a la meta’. Es un proceso continuo que anda a toda velocidad. Estoy segura de que la transformación continuará. Mi tarea está hecha.



De todas maneras no parece ser usted una persona en la que prime lo económico, sobre el sentido de servicio…



No lo soy. Pero volver al sector privado no choca con mi sentido de servicio. Creo que todos tenemos una tarea social desde cualquier trabajo en que estemos.



La masificación de internet quedó en mitad del camino…



¡Para nada! Como le dije, esta es una carrera infinita con metas volantes, pero dejamos una ruta clara hacia un país con conectividad 4G en la Colombia rural dispersa. La subasta de espectro va a llevar conectividad 4G, voz y datos, a 3.658 localidades en todos los departamentos de Colombia, incluyendo San Andrés. Se ha pasado de 14,9 millones de conexiones a internet con velocidad superior a los 10 mbps en el segundo trimestre de 2018 a 24,3 millones. Esto es un aumento de 9,4 millones en lo corrido del gobierno. Se ha pasado de 12,8 millones de conexiones a internet móvil 4G suscritas en el segundo trimestre de 2018 a 20,9 millones: un aumento de 8,1 millones en lo corrido del gobierno. En 2019, Colombia tuvo el crecimiento más alto en toda su historia en nuevas líneas de internet móvil 4G, con un incremento de 5,22 millones, alcanzando así casi 21 millones de líneas de internet móvil 4G. Avanzamos en la conexión de más de 340.000 hogares en estrato 1 y 2, los estratos históricamente olvidados. Esa es la primera fase de conectividad social, y se deja ya en estructuración la segunda fase para lograr los cerca de 500.000 hogares a los que nos comprometimos en este gobierno.



¿Y la polémica sobre la asignación del dominio .CO incidió en su retiro?



Como mencioné, mi decisión la tomé hace meses, pero su pregunta me permite hacer claridad. Hubo mucha información falsa tratando de confundir a la opinión pública, y especialmente a los medios; me imagino que diseminada por quienes hubieran querido un resultado distinto para sus intereses. Pero quiero ser clara: ¡repetir una mentira un millón de veces no la convierte en verdad! La aplicación de los pliegos fue muy estricta y dio un resultado muy favorable para el país. Todo el proceso fue elaborado y monitoreado por un equipo extremadamente serio y profesional, con los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. El nuevo esquema permite al Estado colombiano tomar el control de la política internacional en materia de dominio hasta ahora en manos de un concesionario.



Pero sobre el tema hay una investigación de la Procuraduría...



Efectivamente, Yamid, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y solicitó una medida preventiva de suspensión del proceso, basada en varios reportajes de medios. El 27 de abril enviamos una comunicación en la cual explicamos cada una de las inquietudes planteadas en la comunicación de la Procuraduría, y tomé la decisión de prorrogar la firma del contrato lo máximo legalmente posible, es decir, hasta el 8 de mayo, con el fin de atender la solicitud, y garantizar que la Procuraduría tuviera el tiempo necesario para estudiar el informe detallado que enviamos. Tengo toda la confianza en este proceso, está estrictamente apegado a la ley.



La asignación del espectro fue también tema polémico…



Recordemos que lo fácil es no actuar. Cuando se abordan procesos tan significativos siempre se genera polémica, pero eso no quiere decir que el proceso no sea lo mejor para el país. La subasta de espectro es sin lugar a dudas el programa de conectividad social móvil más ambicioso que ha tenido el país. 3.658 localidades, que nunca habían tenido ninguna oferta de conectividad, en todos los departamentos del país tendrán conectividad móvil 4G, voz y datos. Mire: este es un sector con actores muy poderosos e intereses privados y particulares muy grandes. El único interés que tenemos como Gobierno es el interés público, y ese nos guía.



¿No teme que su trabajo se pierda?



Claro que no. Yo soy solo una persona en un gobierno obsesionado con lograr una mayor equidad en Colombia, y de un equipo en el Ministerio de las TIC con una determinación absoluta por llevar conectividad y los beneficios de la tecnología y la cuarta revolución industrial a todos los colombianos. Vamos a seguir conectando porque la vida moderna nos lo exige. Esta emergencia mostró la importancia de la conectividad, y es una prioridad del presidente Duque que la ministra Abudinen continuará exitosamente.



Usted se caracterizó por su obsesión en la ejecución, en la toma de decisiones. ¿No es frustrante su retiro en un ministerio que casi siempre fue paquidérmico?



Por el contrario. Me retiro con la satisfacción de haberle entregado a Colombia resultados históricos, de haber recuperado sectores olvidados y de habernos focalizado realmente en la población que más lo necesita, como aquella que vive en condición de pobreza, vulnerabilidad y en las zonas rurales; este sector por definición es un sector en permanente evolución y cambio, y el equipo de Mintic responde todos los días a ese reto.



¿Este reconocimiento que usted hace de su equipo de trabajo supone una recomendación pública para que sea conservado?



Por supuesto que no. Es un reconocimiento al hecho de que los logros en la vida son producto de un trabajo en equipo. Nadie se hace solo.



Usted sabe que el Ministerio de Comunicaciones era uno de los más politizados del país. ¿Teme que con su retiro, el ministerio deje de ser absolutamente técnico y se regrese a los tiempos del manejo político?



Lo que encontré en el ministerio fue un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo del país. Esa característica la sigue teniendo hoy y estoy segura de que se mantendrá en el futuro.



¿Qué sugerencia le haría usted a su sucesora para evitar la politización del ministerio?



Yo no doy consejos, pero sí quiero decir que la ministra Karen Abudinen es una gran profesional y un ser humano excepcional. Hemos sido colegas y amigas y he visto de primera mano su pasión por este país. ¡Hará un gran trabajo!



¿Usted teme que los sectores políticos quieran volver a intervenir en las decisiones del ministerio?



No.



¿En qué estado deja al país en materia de datos?



El país está comenzando a utilizar los datos para tomar mejores decisiones y políticas con mayor impacto. Desde el ministerio hemos hecho un trabajo muy intenso para impulsar más talento en áreas de la cuarta revolución industrial, y estamos incluyendo un componente de captura de datos en los proyectos precisamente para poder medir impacto y poder contar con información que nos alimente el proceso de toma de decisiones. El ejercicio que se hizo para identificar los beneficiarios de Colombia Solidaria, por ejemplo, fue un ejercicio en cruce de distintos repositorios de información y refleja la importancia de la interoperabilidad, que es central en el proceso de transformación digital del país. Aunque tenemos un camino importante para recorrer, Colombia está avanzando muy rápidamente en esta área también.



Las dificultades que está padeciendo el país en comunicación, por razón del aislamiento, impulsó la digitalización de la nación. En ese proceso estábamos muy atrasados. ¿Hemos recuperado el tiempo perdido?



Lo que diría es que hemos dado unos saltos muy importantes, y el país está en un proceso acelerado de transformación digital. El Ministerio de las TIC ha impulsado este proceso tanto en el sector público como en el privado.



¿Cree que por fin Colombia, pública y privada, está ingresando de lleno al mundo digital?



Esta emergencia aceleró la transformación digital de ambos sectores, y creo que lo que viene es una aceleración incluso más marcada.



Las comunicaciones son susceptibles de corrupción. Nunca hubo ni un debate sobre el tema contra usted. ¿Hubo intentos en su gestión de que no fuera así?



Todos los procesos en el ministerio cuentan con estándares de transparencia y de construcción colaborativa que aseguran los mejores resultados para el país. Esos estándares nos permitieron impulsar procesos muy complejos pero necesarios.



Sí, es claro. ¿Pero nunca hubo intentos de soborno a funcionarios del ministerio?



No que yo sepa. Si se hubiera presentado, inmediatamente hubiera dado traslado a los organismos de control y a la Fiscalía.



En un ministerio como el de Comunicaciones, ¿cómo se bloquea la corrupción?



Yo creo que la transparencia y la tecnología son dos herramientas esenciales para combatir la corrupción. Como le conté, nuestros procesos son objeto de consultas públicas y niveles de transparencia muy estrictos. ¡Esto nos blinda a todos!



¿Qué lamenta de su retiro?



Tuve la suerte de tener un equipo de colaboradores, amigos hoy, que son ejemplo de honestidad, compromiso y tenacidad, y de cada uno aprendí muchísimo. Quienes empezaron como compañeros de gabinete y de gobierno hoy también son amigos. Fue un increíble honor hacer parte de este equipo.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO