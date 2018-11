Piden Justicia online y offline para los niños

La aterradora noticia de que más de 500 niños y niñas fueron abusados por un mismo hombre estremeció al país. El caso de Juan Carlos Sánchez Latorre, que se denominaba como 'El Lobo Feroz' y vendía los videos de las violaciones por internet, produjo una fuerte indignación en organizaciones de la sociedad civil.



El miércoles 31 de enero, más de 20 instituciones se plantaron en la Plaza de Bolívar, con pancartas y peluches, para exigir justicia en los casos de abuso a menores y reafirmar un compromiso social por dar de baja el material de explotación, mal conocido como 'pornografía infantil'.​

Según reportes de la red Te Protejo, apoyada desde MinTIC, Red PaPaz y otros aliados, entre 2012 y 2017 se recogieron más de 36.000 denuncias por abuso y acoso sexual digital en Colombia. Más del 60 por ciento corresponden a 'pornografía infantil'. La protesta pacífica, que se unió bajo el lema Soy Su Voz, contó con la presencia de representantes de organizaciones como Fundación Renacer, Plan, Visión Mundial, Aldeas Infantiles y Unicef, entre otras. En la Plaza de Bolívar se situó una pancarta gigante, que estará allí por un plazo de quince días. El mensaje: justicia para los casos de explotación y abuso de menores.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, aseguró que la rapidez en la atención de estos casos es fundamental para evitar mayores impactos en la vida de las victimas y que en Colombia cuando las autoridades llegan a los niños ya han pasado años desde que ocurrió el abuso.



"Nos unimos bajo el #Soysuvoz y nos plantamos con peluches porque en muchos casos los muñecos son los únicos que comparten el dolor de los niños víctimas. Nosotros debemos ser la voz de estos menores y exigir justicia. Por ahora, no hablamos de endurecer las penas sino de que los casos de los menores se prioricen".

Representantes de organizaciones de la sociedad civil en la Plaza de Bolívar protestando simbólicamente con peluches bajo el lema #SoySuVoz. Foto: Red Papaz

La argumentación de la petición se basa en el artículo 44 de la constitución nacional, en el que se indica que los derechos de los niños son prevalentes. Incluso, Piñeros aseguró que los casos pueden estar al mismo nivel de atención que el robo de celulares.



"Reconocemos los esfuerzos que se han adelantado hasta el momento. Hemos hablado con el ICBF, con la Procuraduría delegada para niñez y adolescencia y con la Fiscalía. El Código de Infancia y Adolescencia contempla muchas obligaciones por parte del Estado para que los derechos de los niños sean prevalentes. En mayo, esta ley cumple 12 años. El sentimiento generalizado es que aún estos esfuerzos no son suficientes", afirmó Piñeros.



“El Comité de Derechos del Niño ha recomendado al Estado colombiano hacer mayores esfuerzos para garantizar el acceso a justicia a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. Es inaceptable que niñas, niños y adolescentes reciban menos protección contra la violencia que los adultos”, aseguró Viviana Limpias, representante adjunta de Unicef en Colombia.



El otro llamado urgente es al sector de la tecnología. Dado que el caso del violador en serie también involucró la comercialización en línea de material de explotación sexual infantil, las organizaciones convocantes, encabezadas por Te Protejo y Red Papaz, realizaron un llamado a las plataformas, a la ciudadanía y a los operadores para trabajar coordinadamente en la notificación y remoción de los contenidos.



Según el último informe de INHOPE (red mundial de líneas de denuncia) en el 40 por ciento de los reportes procesados en el mundo las víctimas tienen entre los 3 y los 13 años. El impacto de las imágenes del abuso de una niña, quienes representan el 80 por ciento de los casos, sigan en línea "resulta devastador. Esto puede perpetuar el abuso y perseguirla toda su vida", explicó Piñeros.



"Necesitamos articular a la industria. Es en las plataformas donde ocurre este abuso y todos somos tenemos coresponsabilidad. Necesitamos contar con protocolos Notice & Take Dow y que las empresas del sector, los proveedores, las plataformas puedan generar alertas, notificaciones y entregar información a la línea de denuncia en Colombia para actuar rápidamente" aseguró la directiva de organización sin ánimo de lucro.



En materia de alerta y dada de baja, Piñeros puntualizó que la rapidez sigue siendo determinantes, dado que "una vez el contenido cae en la deepweb es mucho más difícil sacarlo de las manos de las personas que trafican con ellos".



El año pasado, Colombia firmó el pacto contra la 'pornografía infantil' y se suscribió en una red de alianza mundial con la metodología We Protect. Aunque la tarea de articulación no solo entre instituciones sino también entre países puede ser un reto, el objetivo es que al identificar una foto determinada como material de abuso y explotación sexual de menores, las autoridades de los países dentro de la alianza puedan detectar la imagen a nivel global y buscar que sea eliminada de todos los sitios sin restricción de fronteras.



Entre los canales de denuncia se encuentran el sitio web www.teprotejo.org, el App Te Protejo, la línea gratuita 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los canales de la Policía Nacional.



LINDA PATIÑO

@LinndaPC

REDACCIÓN TECNOLOGÍA