Desde que Elon Musk, el magnate dueño de Tesla y Space X, compró Twitter bajo la premisa de hacer de la plataforma un lugar en el que tuviera cabida la libertad de expresión, sus planes se han visto truncados. Tanto los usuarios como los empleados se han quejado por las actualizaciones de la red social y el proceder de Musk como jefe, demandándole que se retire del cargo de CEO.



Tal ha sido la polémica que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 perdió cerca de 165 mil millones de dólares, lo que lo llevó a dejar de ser el hombre más rico del mundo y a ingresar al Libro Guinness Récords como la persona que perdió la mayor riqueza en toda la historia.

En diciembre se conoció que varios ex empleados estadounidenses de Twitter decidieron tomar acciones legales, contratando a la reconocida abogada Lisa Bloom para que los representara. La razón sería que no han recibido el nivel de indemnización y compensación, que incluye bonificaciones y adquisición de acciones, justo.



La profesional del derecho afirmó en una rueda de prensa que a algunos de ellos se les dio un "ultimátum ilegal", pues les pidieron aceptar un acuerdo de indemnización de tres meses si no estaban dispuestos a permanecer como parte de la fuerza laboral del nuevo dueño de Twitter.



“Elon, rompiste tus promesas y violaste la ley, vamos por ti”, expresó.



Pues bien, nuevamente el magnate estaría en el ojo del huracán, pues un grupo de ex empleados del Reino Unido acusó a la empresa de haberlos sometido a un trato “ilegal, injusto y completamente inaceptable”, tras llevar a cabo un despido “ficticio”. Así lo informó el diario ‘The Guardian’.



Según el medio mencionado, son 43 las personas afectadas. Al parecer, el 18 de noviembre se les empezó a tratar como si ya no pertenecieran a la empresa, a pesar de que existe la obligación legal de consultar o avisar a las personas que van a perder su empleo durante un mínimo de 45 días. Lo que hicieron, en cambio, fue simplemente bloquear su acceso a los sistemas internos.



“Consideramos que un tribunal laboral no verá con muy buenos ojos los incumplimientos de la empresa hasta la fecha, sobre todo si se tiene en cuenta su tamaño, recursos y acceso a asesoría jurídica”, dice una carta enviada a los altos ejecutivos de Twitter.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS