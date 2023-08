El presidente de ETB, Alex Blanco, entregó un balance del proyecto de los Centros Digitales que la empresa está entregando en todo el país y que precedieron al sonado programa Centros Poblados.



Además, la empresa reveló los resultados financieros en el inicio del 2023, los planes que tienen para el resto del año y lo que esperan lograr con la subasta de 5G en el país.



Con corte al primer semestre de 2023, el operador amplió su cobertura y número de clientes navegando en fibra óptica en Bogotá-Región, ya son más de 2 millones de hogares en la ciudad; esto significa un 80 por ciento de cobertura en esta tecnología.



La compañía registró un crecimiento de 77 mil clientes nuevos en fibra óptica durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022; es decir, de 437 mil se llegó a 514 mil a corte del pasado junio.

Las cifras para el segmento móvil pospago alcanzaron un incremento de 43 por ciento al registrar 52 mil nuevos usuarios para un total de 174 mil.



Los ingresos totales llegaron a 728.806 millones de pesos, un crecimiento de 3 por ciento frente a los 707.209 millones de pesos del primer semestre del año pasado; es decir, 22 mil millones más.



Los ingresos operacionales también registraron un aumento de 8% al pasar de 660.742 millones de pesos a 716.441 millones de pesos en el mismo periodo comparativo. Durante el semestre, el Ebitda llegó 152.198 millones de pesos con un margen del 20.9%.



De acuerdo con Blanco, de esta forma se contribuye con el desarrollo socioeconómico de Colombia a través de una tecnología más simple y más humana.



¿En qué están enfocados?

Hoy en día ya estamos empezando a ampliar nuestra cobertura de fibra óptica en esta Bogotá-Región, nosotros recibimos la empresa con 1,12 millones hogares en diciembre de 2019 y en enero del 2020 estimamos un total de 2,5 millones de hogares más o menos, de estos al menos 500.000 están en fibra.



Buscamos una cobertura de más del 80 por ciento de Bogotá en fibra para poder ofrecer los servicios que no se pueden proveer sobre cobre que es una tecnología mucho más antigua.



Adicionalmente, este año hemos tenido un crecimiento en pymes del 150 al 155 por ciento en los usuarios que recibimos y que eran cerca de 43.500 usuarios de mipymes atendidos con fibra óptica.



La estrategia de la compañía ha sido ponerle foco a estos usuarios, en la parte que tiene que ver con gobierno y empresas, yo creo que también hemos tenido un desempeño importante, estamos ofreciendo temas de inteligencia artificial, como el tema de las zonas de parqueo, atención para usuarios a través de chatbots y todo este tipo de desarrollos.

¿Qué va a pasar con 5G y ustedes?

En el tema de 5G le hemos dicho al ministerio que estamos interesados en el proyecto, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que hay otros operadores mucho más grandes que nosotros.



Está el tema de Claro, está el tema de Telefónica, que hoy en día tienen unas operaciones a nivel nacional, hoy en día ETB usa la red de Tigo para su servicio de telefonía móvil.



Nosotros estamos interesados desde varios puntos de vista, por un lado, está todo el tema de la infraestructura de fibra óptica en el tema de 5G. La capacidad que se requiere en las antenas es mayor al de 4G, son muchas más antenas y con mayor capacidad, pero con un ancho de banda más importante de lo que se requiere en 4G y eso necesariamente hay que interconectarlo en fibra para que funcione, porque si no vamos a ver sus ventajas.



Nosotros estaríamos interesados a participar ofreciéndoles a fibra a los operadores. Y adicionalmente, también pensamos que el ministerio debería revisar las licencias regionales, para que se puedan comprar sin la necesidad de que sean nacionales.



Sí tenemos un interés, estamos pendientes un poco de cuáles serían las condiciones. El cronograma está abierto, pero de ese cronograma, finalmente, tenemos que ir viendo qué sucede para ver cómo vamos participando.



Centros digitales ETB Foto: ETB

¿Cómo va el despliegue de Centros Digitales?

Por ahora no estamos recibiendo la remuneración que debíamos recibir por la prestación del servicio FACEBOOK

Nuestra experiencia la verdad ha sido satisfactoria, nosotros tenemos 4.973 centros digitales instalados en los 15 departamentos que conforman la Región B del proyecto Centros Digitales de MinTIC que ejecuta la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.



Están instalados, operando, pero no necesariamente están todavía recibidos por el ministerio. Esto es un avance del 75 por ciento y no vemos ningún inconveniente en cumplir el cronograma que se le presentó al minTIC, con el cual nosotros participamos dentro del proyecto.



El ministerio ha recibido 1.545 puntos, los otros son parte del grupo 2 y esto ha pasado principalmente por el cambio de interventoría que hubo en el ministerio.



Eso no está chévere para nosotros, porque en la medida que no los reciben, no los van pagando, pero son centros que están funcionando y por ahora no estamos recibiendo la remuneración que debíamos recibir por la prestación del servicio.



Ya son 400.000 niños que tienen acceso a internet en zonas remotas; se registran 67.000 conexiones al día. En total se proyecta beneficiar a 600.000 estudiantes y a 2 millones de residentes cercanos a cada centro instalado.



Cada centro digital tiene una cobertura del tamaño de una cancha de fútbol para que las comunidades aledañas a las instituciones educativas se beneficien del servicio.



Los del primer grupo ya están entregados, recibidos y funcionando todos; del dos ya instalados y funcionando, pero no recibidos; y los del tres, estamos en la fase en la cual tenemos que hacer los estudios en campo y entregar a finales de octubre, incluso ya tenemos del grupo tres entregados y funcionando.

Foto: Archivo Particular

¿Cuáles han sido los retos con este proyecto?

El campo es un trabajo que no es fácil, realmente hay varios temas que afectan la facilidad de entrega y la facilidad de llegada a estos sitios. Hemos tenido temas de orden público, de fuerza mayor, clima y cierres en la vía.



Afortunadamente hemos podido cumplir el cronograma, estamos en los tiempos y esperamos que con la nueva interventoría por parte del ministerio nos reciban esos sitios que están funcionando.



Ya estamos trabajando con la nueva interventoría, el tema fue que hubo un cambio y ellos han estado poniéndose al día para recibir todo, estamos estimando que a mediados de septiembre ya tengamos recibido el grupo dos y podamos entrar a operar casi tres meses después.

¿Todos han sido en satelital?

En algunos lugares están por satélite y hay unos lugares que están de alguna forma con solución terrestre.



Y lo que también estamos planteando es que más adelante eso que está en satelital en algún momento, dependiendo de cuál sea la usabilidad y cuál sea el ancho de banda que se use y la cantidad de información que necesiten, se pueda cambiar.



Sin embargo, hoy en día para tener mayor cobertura en el menor tiempo, y hacer un despliegue mucho más rápido, se hizo el planteamiento inicialmente a través de satélite.



También están entrando nuevas tecnologías en temas satelital, con los satélites de órbita baja; sin embargo, esas soluciones todavía no ofrecen los niveles de servicio con los que nosotros nos comprometimos con el ministerio y con las instituciones educativas.



