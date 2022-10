Inciialmente, la empresa ETB señaló que no tiene actualmente ningún proyecto que implique la "cesión del control/ operativo de la infraestructura de fibra óptica". Enfatizó que en diciembre de 2021 la SIC objetó el proyecto de construcción de la primera red neutral del país, presentado en enero de ese año, donde ETB conservaba la propiedad de la infraestructura de fibra óptica, y se multiplicaba por dos la infraestructura en Bogotá - Región. Puede leer: Meta anuncia nuevas herramientas de trabajo para sus gafas Quest

También se indicó que no se están subastando inmuebles sin autorización ya espaldas del Concejo Distrital y que no se ha presentado ningún incremento en la tercerización en estos últimos tres años, ni precarización laboral. Por otro lado, sobre las versiones de "debilitamiento de la empresa" y pérdidas de clientes, cierres de servicios y aumento de muitas. Mostraron resultados, argumentando que "las cifras hablan por sí solas". Por ejemplo que la empresa ha invertido desde el 2020 a la fecha más de $1 billón de pesos en infraestructura y ampliación de la red de fibra óptica, para duplicar su capacidad. Puede leer: Google también apostará a los celulares plegables, acá la fecha de lanzamiento Entre tanto, la planta de clientes de fibra óptica ha tenido un crecimiento de 72 por ciento al pasar de 4 en 2019 a 76 por ciento a cierre de este año. alcanzando cerca de 500 mil usuarios. "Hablar de un marchitamiento de ETB no solo contradice una verdad que se demuestra con las cifras de crecimiento y fortalecimiento en los últimos tres años, resultado de una estrategia corporativa clara y definida sobre el principio de NO VENTA de la empresa, sino que además es irresponsable con el mercado, los trabajadores y los grupos de interés", explicó la compañía en un comunicado.

También puede leer:

Windows anuncia cambios en sus nuevos dispositivos Surface